La Banque centrale européenne (BCE) devrait annoncer prochainement qu'elle poursuivra ses préparatifs en vue de l'introduction de l'euro numérique. Elle fait partie des nombreuses banques centrales du monde entier qui cherchent à devancer les progrès technologiques dans le domaine des paiements.La Commission européenne a proposé un projet de loi qui donnerait un fondement juridique à l'euro numérique, mais les consommateurs craignent qu'il ne supplante l'argent liquide et ne permette aux autorités de suivre les dépenses.L'approbation du projet de loi a été ralentie afin de donner plus de temps pour répondre aux inquiétudes selon lesquelles l'euro numérique n'offrirait pas l'anonymat de l'argent liquide pour les transactions de faible valeur.Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a déclaré mercredi qu'il "" d'ajouter au projet de loi un seuil de confidentialité pour les transactions en ligne utilisant l'euro numérique "".Le projet de loi devrait également "clarifier davantage" les responsabilités de la BCE et des prestataires de services de paiement (PSP) en matière de protection des données.", a déclaré le CEPD.Le CEPD s'est félicité du fait que les utilisateurs de l'euro numérique auront toujours le choix de payer en euros numériques ou en espèces.", a déclaré Irene Loizidou Nicolaidou, vice-présidente du CEPD.L'organe de contrôle de la protection des données de l'Union européenneQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les recommandations du CEPD sont pertinentes et cohérentes ?