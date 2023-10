Il n'y a pas de pénurie de généralistes de la sécurité, de cadres moyens et de personnes qui prétendent être des RSSI compétents. Il n'y a pas non plus de pénurie de leaders d'opinion, de conseillers ou d'experts autoproclamés en matière de cybersécurité. Ce qui manque, ce sont des informaticiens, des développeurs, des ingénieurs et des professionnels de la sécurité de l'information capables de coder, de comprendre l'architecture technique de la sécurité, des spécialistes de la sécurité des produits et des applications, des analystes ayant des compétences en matière de chasse aux menaces et de réponse aux incidents. Et ce n'est pas un problème qui peut être résolu par un débutant qui suit un camp d'entraînement de six mois sur la sécurité de l'information…En fait, les fonctions liées à la sécurité ne sont souvent pas considérées comme un niveau d'entrée. Les responsables du recrutement supposent que vous avez une autre formation, généralement technique, avant d'être prêt à occuper un poste de sécurité de niveau débutant. Sans ces compétences spécifiques, il est difficile pour un candidat de percer dans la profession. Les demandeurs d'emploi apprennent que le niveau d'entrée signifie souvent au moins deux à trois ans d'expérience professionnelle dans un domaine connexe.