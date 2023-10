Depuis 2017, Mozilla a publié 15 éditions de *Privacy Not Included, son guide d'achat de technologies grand public. Mozilla a passé en revue plus de 500 gadgets, applications, voitures et autres, en évaluant leurs caractéristiques de sécurité, les données qu'ils collectent et avec qui ils partagent ces données. En 2023, Mozilla a comparé ses conclusions les plus récentes avec celles des cinq dernières années. Il est rapidement apparu que les produits et les entreprises collectent plus de données personnelles que jamais, et qu'ils utilisent ensuite ces informations de manière douteuse...Les produits sont de plus en plus sûrs, mais aussi de moins en moins privés. De plus en plus d'entreprises respectent les normes de sécurité minimales de Mozilla, comme l'utilisation du cryptage et la fourniture de mises à jour logicielles automatiques. C'est une bonne nouvelle. Mais dans le même temps, les entreprises collectent et partagent les données personnelles des utilisateurs comme jamais auparavant. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. De nombreuses entreprises considèrent désormais leur matériel ou leurs logiciels comme un moyen d'atteindre un objectif : collecter ces données personnelles tant convoitées à des fins de publicité ciblée et d'entraînement de l'IA. C'est le cas, par exemple, de l'application de santé mentale BetterHelp qui partage vos données avec des annonceurs, des plateformes de médias sociaux et des sociétés sœurs. Le constructeur automobile japonais Nissan collecte un large éventail d'informations, y compris l'activité sexuelle, les données de diagnostic de santé et les informations génétiques, mais ne précise pas comment.De plus en plus de produits ne peuvent être utilisés hors ligne. Par le passé, les personnes soucieuses de la protection de leur vie privée pouvaient toujours acheter un appareil connecté, mais en désactivant la connectivité, ce qui le rendait "muet". Dans de nombreux cas, ce n'est plus possible. Le nombre d'appareils connectés nécessitant des applications et ne pouvant être utilisés hors ligne est en augmentation. Cette tendance, associée à la première, signifie qu'il est de plus en plus difficile de préserver la confidentialité de vos données.Les politiques de protection de la vie privée doivent également être améliorées. "". Mozilla note que Toyota a plus de 10 documents de politique de confidentialité et qu'il faudrait en fait cinq heures pour lire tous les documents de confidentialité du casque Meta Quest Pro VR.En fin de compte, les défenseurs de la vie privée de Mozilla conseillent de refuser la collecte de données lorsque c'est possible, d'activer les fonctions de sécurité et "Vous pouvez également répondre à un questionnaire qui calcule votre propre empreinte en matière de protection de la vie privée (selon que vous utilisez des produits technologiques grand public tels que l'Apple Watch, la Nintendo Switch, le Nook ou Telegram). Les défenseurs de la vie privée de Mozilla attribuent les meilleures notes à des produits qui protègent la vie privée comme Signal, les enceintes SL de Sonos et le lecteur électronique Pocketbook (une alternative au Kindle d'Amazon). (Bien que 100 % des voitures examinées par Mozilla "").Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'état actuel des politiques de protection de la vie privée dans l'industrie technologique ?Selon vous, des efforts supplémentaires devraient-ils être faits pour rendre les politiques de protection de la vie privée plus accessibles et plus transparentes pour les consommateurs ?