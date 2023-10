L'Allemagne s'oppose au contrôle du Chat

Le Conseil est divisé

Déclarations contradictoires de la Commission européenne

Décision reportée

Critique du contrôle des Chats

Le contrôle des Chats peut être illégal



Le problème central de la RAEP est le suivant : le fait de scanner en masse et sans raison les communications de personnes non suspectes est disproportionné et contraire aux droits fondamentaux.



En mai de l'année dernière, la Commission européenne a proposé d'imposer à tous les services de chat, de messagerie et de courrier électronique, même s'ils offrent un cryptage de bout en bout, l'obligation d'analyser les messages à la recherche de matériel illégal d'abus sexuel d'enfants (CSAM). Mais depuis leur publication, les mesures proposées sont critiquées dans toute l'Europe car elles pourraient conduire de facto à une "surveillance permanente de toutes les communications interpersonnelles".



La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit au respect de la vie privée à toutes les personnes vivant dans l'Union européenne. Par conséquent, les conseillers juridiques de l'UE ont conclu que les propositions européennes de contrôle des chats, qui exigeraient des entreprises technologiques qu'elles analysent les messages privés et cryptés à la recherche de matériel pédopornographique, étaient contraires au droit communautaire.



La loi européenne controversée permettra aux gouvernements de délivrer des "ordres de détection" aux entreprises technologiques, les obligeant à analyser les messages privés et les courriels à la recherche d'"indicateurs de maltraitance d'enfants". Cette mesure, qui pourrait porter atteinte aux communications cryptées, est critiquée par les experts en sécurité et les défenseurs de la vie privée, qui estiment qu'il s'agit d'une surveillance de masse générale et indiscriminée. En outre, il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle fédérale allemande a même déclaré que la conservation des données était illégale en Allemagne parce qu'elle était "disproportionnée".



Il est fort probable que le règlement de la CSA, s'il devient une loi, soit également déclaré illégal par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). L'obligation faite à des sociétés telles que WhatsApp, Signal et d'autres d'analyser chaque message - même lorsqu'il est crypté - afin d'y déceler des informations relatives à des abus commis sur des enfants porte atteinte au droit à la vie privée, ce qui est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.



Alors que les entreprises technologiques se sont opposées en vain à des propositions britanniques similaires dans le projet de loi sur la sécurité en ligne qui vient d'être adopté, notamment à l'obligation controversée de rechercher des contenus pédopornographiques dès lors qu'il existe une "technologie réalisable", il semble peu probable qu'une mesure similaire soit adoptée dans l'UE, compte tenu de la forte résistance, même parmi les États membres de l'UE, mais plus encore parmi les députés européens.



Le lobbying des entreprises d'IA



En septembre 2023, une nouvelle étude a été publiée, qui jette un éclairage très différent sur le contrôle du chat - et sur les véritables bénéficiaires d'une surveillance de tous les Européens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Internet.



Outre Ashton Kutcher et son organisation Thorn, une longue liste d'organisations, d'entreprises d'IA et d'organismes chargés de l'application de la loi font pression en faveur du contrôle des Chats à Bruxelles. L'étude révèle par exemple que la WeProtect Global Alliance est une institution affiliée à un gouvernement et étroitement liée à l'ex-diplomate Douglas Griffiths et à sa fondation Oak. Cette dernière a investi plus de 24 millions de dollars américains dans le lobbying pour le contrôle du chat depuis 2019, par exemple via le réseau Ecpat, l'organisation Brave et l'agence de relations publiques Purpose.



La recherche "confirme nos pires craintes", a déclaré Diego Naranjo, responsable des politiques à l'organisation de défense des droits civils European Digital Rights (EDRi). "La loi européenne sur la technologie la plus critiquée de ces dix dernières années est le fruit du lobbying des entreprises privées et des forces de l'ordre." La commissaire européenne Ylva Johansson a ignoré "la science et la société civile" et a proposé une loi visant à "légaliser la surveillance de masse et à briser le cryptage", a-t-il déclaré. "La protection de l'enfance est utilisée abusivement pour ouvrir la porte à une infrastructure de surveillance de masse sans aucune raison", se plaint Konstantin Macher de l'association de protection des données Digitalcourage.



L'Allemagne contre la proposition



L'Allemagne est le principal opposant au projet actuel de RAEP, et ce à juste titre. L'Allemagne a l'habitude de défendre le droit à la vie privée, notamment en raison de son histoire de surveillance de masse sous les systèmes répressifs allemands de la République démocratique allemande (RDA) et pendant la Seconde Guerre mondiale.



Aujourd'hui, les hommes politiques allemands disent : "Il n'y a pas de poursuites à n'importe quel prix". Signification : Le droit à la vie privée est un droit de l'homme important, auquel nous ne devons pas renoncer.



La loi européenne la plus critiquée de tous les temps



Selon l'organisation à but non lucratif EDRi, "un nombre sans précédent de parties prenantes se sont inquiétées du fait que, malgré leurs objectifs importants, les mesures proposées dans le projet de règlement de l'UE sur les abus sexuels envers les enfants sont fondamentalement incompatibles avec les droits de l'homme".



L'EDRi a publié un recueil impressionnant de 69 voix opposées émanant d'hommes politiques européens, d'États membres de l'UE, d'entreprises technologiques et même d'experts en protection de l'enfance, qui expliquent pourquoi le contrôle du chat doit échouer.



Il a également publié une lettre ouverte signée par plus de 80 ONG, qui s'ajoute à la voix de près de 500 scientifiques expliquant pourquoi nous devons nous battre pour la protection de la vie privée en Europe.

Tutanota n'accepte pas le contrôle des Chats



Chez Tutanota, nous sommes des combattants de la liberté :Nous sommes à l'avant-garde de la révolution de la protection de la vie privée en offrant à chacun dans le monde un compte de courrier électronique privé.



Si le règlement CSA devait aller plus loin dans sa forme actuelle, nous serions prêts à défendre le droit à la vie privée devant les tribunaux, comme nous l'avons déjà fait en Allemagne.



Nous plaçons votre vie privée et votre sécurité au premier plan, notre code pour le cryptage automatique de bout en bout de Tutanota est accessible au public en tant que source ouverte. Nous ne porterons jamais atteinte à notre promesse de respect de la vie privée ou à notre système de cryptage.



La lutte pour le droit à la vie privée se poursuit entre les États membres de l'UE, un petit groupe de pays, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, l'Estonie et la Slovénie, s'opposant à la version actuelle du règlement CSA de l'UE. Les hommes politiques allemands ont déjà déclaré qu'il n'y avait pas de poursuites à tout prix, une déclaration claire contre les plans de l'UE pour l'analyse côté client qui saperait le cryptage.

Cette déclaration intervient à un moment très important, puisque le Royaume-Uni vient d'adopter le projet de loi sur la sécurité en ligne. S'il est désormais théoriquement possible pour le Royaume-Uni de porter atteinte au cryptage, l'UE a encore la possibilité d'adopter une approche plus favorable à la protection de la vie privée lorsqu'il s'agit de protéger le web.

L'Allemagne, soutenue par l'Autriche, a demandé le report du vote, comme lors de la session précédente. Le travail ne serait pas terminé, mais les mesures contenues dans le texte actuel sont disproportionnées et illégales et doivent être modifiées.

Au début de l'année, les experts juridiques du service scientifique du Parlement européen ont conclu dans une étude sur la légalité du contrôle des chats : "en mettant en balance les droits fondamentaux affectés par les mesures de la proposition du CSA, il peut être établi que la proposition du CSA violerait les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux à l'égard des utilisateurs".

Selon les services juridiques de l'UE, les parties de la proposition CSA relatives au contrôle du chat par le biais de l'analyse côté client sont disproportionnées et contraires aux droits fondamentaux.

En outre, la Pologne, les Pays-Bas et la Suède souhaitaient modifier le texte de la loi. Neuf autres États ont demandé que la position commune soit adoptée rapidement. Leur argument : lors des négociations en trilogue avec la Commission et le Parlement européen, les États devront de toute façon faire de nouveaux compromis.

La Pologne a demandé que seuls les Chats des personnes suspectes soient scannés, et non ceux de citoyens innocents.

Plusieurs États critiquent d'autres dispositions qu'ils jugent disproportionnées. Les Pays-Bas et l'Allemagne veulent exempter la téléphonie audio, tandis que la Suède veut exempter les communications sur les réseaux mobiles. La Suède et les Pays-Bas veulent limiter le balayage aux contenus abusifs connus et exempter les contenus inconnus et le grooming.

Cela montre à quel point les États membres de l'UE sont encore divisés et à quel point le contrôle du Chat est controversé, puisqu'il s'agit de l'une des lois de l'UE les plus critiquées de tous les temps.

Alors que la Commission européenne fait pression sur les États pour qu'ils prennent une décision finale, il est devenu évident qu'il n'y a pas de majorité qualifiée pour la proposition actuelle.