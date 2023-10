OVHcloud continue d’exécuter sa feuille de route, et la solution IAM « Identity and Access Management » illustre l’engagement du Groupe en matière d’innovation continue. Accessible via une interface utilisateur centralisée directement depuis le manager OVHcloud, ainsi qu'à partir de l'API OVHcloud, la fonctionnalité permet un contrôle granulaire des privilèges de sécurité d'une organisation et une administration des accès collaborateurs pour ce qui concerne les ressources numériques. Disponible pour les solutions Public Cloud, Hosted Private Cloud et Webcloud, dont l'hébergement dédié, l’IAM d’OVHcloud permet de renforcer la sécurité, de déjouer les attaques malveillantes, d'améliorer la conformité et la productivité des équipes IT tout en offrant un niveau de performance accru pour l’étape de connexion des utilisateurs.Avec la fédération d’identités, l’IAM d’OVHcloud permet aux clients de se connecter à l'annuaire d'entreprise de leur choix (via SSO). Grâce à une gestion fine des politiques d’accès qui s'étend à l'ensemble du portefeuille de produits OVHcloud, la création des groupes d'utilisateurs est plus facile que jamais, tout comme le fait de définir un ensemble minimal des autorisations accordées par défaut sans oublier l’utilisation de jetons OAuth2 dans les politiques IAM ou l’authentification via l’API OVHcloud. Le provider OVHcloud Terraform inclut également désormais des actions IAM permettant aux équipes IT d’automatiser entièrement leurs déploiements OVHcloud. Des fonctionnalités telles que l'audit et les logs aident les organisations à garder un œil sur les accès afin de se conformer aux réglementations et aux normes relatives à la confidentialité ainsi qu’à la sécurité des données.Thierry Souche, Chief Technology Officer chez OVHcloud, a déclaré : "Offrant une solution de gestion des identités et des accès, OVHcloud vise à répondre aux besoins des organisations en matière de gestion fine des politiques d'accès et de fédération des identités sur un Cloud de confiance. La nouvelle solution IAM d'OVHcloud est totalement intégrée aux autres services d'OVHcloud et disponible pour toutes les solutions du portefeuille de produits.OVHcloud Identity and Access Management (IAM) est actuellement disponible en version bêta et sera déployé gratuitement à l'échelle mondiale pour tous les clients le 25 octobre.OVHcloud est un acteur mondial du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 37 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique.Source : OVHcloud Qu'en pensez-vous ?