Dans un billet de blog, Dan Phillips, directeur technique de Chamberlain, a justifié cette décision en déclarant qu'elle avait été prise pour garantir la meilleure expérience possible aux plus de 10 millions d'utilisateurs de l'entreprise et à ses partenaires autorisés. Malheureusement, cette décision ne concerne qu'un petit pourcentage d'utilisateurs, mais elle a pour but d'améliorer les performances et la fiabilité de MyQ pour le bénéfice de tous les utilisateurs.Le contrôleur de porte de garage intelligent MyQ, premier du genre, permet aux utilisateurs d'ouvrir, de fermer et de surveiller leurs portes de garage depuis n'importe où. Pour de nombreuses personnes, cette décision signifie qu'elles devront acheter un nouvel ouvre-porte de garage ou un contrôleur tiers pour retrouver la fonctionnalité souhaitée. Cette situation reflète l'inconvénient permanent d'investir dans des produits intégrés dans le cloud, dont les fonctionnalités peuvent être modifiées à tout moment.Le nombre limité de partenaires agréés de Chamberlain ne fournit pas de solutions de remplacement valables pour les intégrations non prises en charge. Par conséquent, les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour aller de l'avant. En outre, Chamberlain ne propose plus de Home Bridge Hub, qui permettait auparavant une intégration avec Apple HomeKit de manière transparente.Malgré la décision de Chamberlain, les utilisateurs disposent de solutions alternatives pour rétablir les fonctionnalités de la maison intelligente, comme le contrôleur de garage intelligent Tailwind iQ3 Pro. Cet appareil permet l'intégration avec diverses plateformes de maison intelligente et prend en charge Android Auto et Apple CarPlay. En plus de cette solution, l'entreprise fabrique des contrôleurs tiers avec des solutions matérielles pour les ouvre-portes Chamberlain et Liftmaster.Quel est votre avis sur le sujet ?