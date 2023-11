Tout au long de l'année 2023, des attaquants ont distribué des paquets Python malveillants déguisés en outils d'obscurcissement légitimes.

Dans le cadre de la solution Checkmarx Supply Chain Security, notre équipe de recherche surveille en permanence les activités suspectes dans l'écosystème des logiciels libres. Nous suivons et signalons les "signaux" qui peuvent indiquer un jeu déloyal et alertons rapidement nos clients pour les aider à se protéger.

Depuis janvier, huit outils de développement distincts contiennent des payloads cachées dotées de diverses capacités malveillantes, a indiqué la société de sécurité Checkmarx. Le plus récent a été publié le mois dernier sous le nom de "pyobfgood". Comme les sept paquets qui l'ont précédé, pyobfgood se présente comme un outil d'obscurcissement légitime que les développeurs peuvent utiliser pour empêcher la rétro-ingénierie et la falsification de leur code. Une fois exécuté, il installait une payload, donnant à l'attaquant le contrôle presque total de la machine du développeur.Dans le domaine du développement de logiciels, les outils et les paquets open source jouent un rôle essentiel dans la simplification des tâches et l'accélération des processus de développement. Cependant, à mesure que la communauté grandit, le nombre d'acteurs malveillants cherchant à l'exploiter augmente également. Un exemple récent est celui des développeurs ciblés par des paquets d'obscurcissement Python apparemment légitimes, mais qui abritent des codes malveillants.Yehuda Gelb, un chercheur en sécurité chez Checkmarx vient de publier les résultats de ses recherches sur les paquets d'obscurcissement Python. Voici les points clés de sa recherche :Tout au long de l'année et jusqu'au mois dernier, les pirates ont introduit divers paquets dont les noms commençaient par "pyobf", notamment "pyobftoexe", "pyobfusfile", "pyobfexecute", pour n'en citer que quelques-uns, et plus récemment, "pyobfgood". Ces paquets, qui se présentent à première vue comme des outils utiles pour l'obscurcissement du code Python, ont des intentions cachées. Ces noms, choisis par les attaquants, ont été intentionnellement conçus pour ressembler à d'authentiques paquets tels que "pyobf2" et "pyobfuscator", que les développeurs utilisent pour obscurcir leur code Python.pyobfgood, le paquet le plus récent de ce type, et celui dont nous parlerons dans ce blog, a été publié fin octobre 2023 dans l'écosystème Python, apportant avec lui une charge utile destructrice.Un examen plus approfondi du paquet pyobfgood a révélé les éléments suivants : Les fichiers setup.py et init.py du paquet contiennent un script activé lors de l'installation du paquet, qui reçoit et exécute du code provenant d'une source externe :L'examen du code Python récupéré a permis de faire plusieurs observations.Ce logiciel malveillant, nommé "BlazeStealer", exécute un bot Discord avec l'identifiant unique suivant : "Une fois activé, ce bot donne à l'attaquant le contrôle total du système de la cible, ce qui lui permet d'effectuer une myriade d'actions nuisibles sur la machine de la victime. Il peut notammentLe bot Discord inclut une commande spécifique pour contrôler la caméra de l'ordinateur. Pour ce faire, il télécharge discrètement un fichier zip à partir d'un serveur distant, en extrait le contenu et exécute une application appelée WebCamImageSave.exe. Cette application permet au robot de prendre secrètement une photo à l'aide de la webcam. L'image obtenue est ensuite renvoyée sur le canal Discord, sans laisser de trace de sa présence après avoir supprimé les fichiers téléchargés.Parmi ces fonctions malveillantes, l'humour malveillant du bot apparaît dans des messages qui tournent en dérision la destruction imminente de la machine compromise. "" et "Mais au moins, il y a un smiley à la fin de ces messages. Ces messages soulignent non seulement l'intention malveillante, mais aussi l'audace des attaquants.Qui sont les cibles de ces attaques ? Pourquoi les ciblent-ils ?Il va de soi que les développeurs qui s'adonnent à l'obscurcissement du code manipulent probablement des informations précieuses et sensibles, ce qui, pour un pirate informatique, en fait une cible digne d'intérêt.Le domaine des logiciels libres reste un terrain fertile pour l'innovation, mais il faut être prudent. Les développeurs doivent rester vigilants et vérifier les paquets avant de les consommer.Source : Yehuda Gelb, chercheur en sécurité chez Checkmarx Quel est votre avis sur le sujet ?