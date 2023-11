Le sondage Harris réalisé pour Chainguard révèle qu'une majorité de développeurs et de RSSI considèrent la sécurité de la chaîne logistique logicielle comme une priorité absolue dans leur rôle (70 % et 52 % respectivement). Mais la confusion règne quant à la responsabilité de la prévention et de l'atténuation des problèmes de sécurité, au degré de compréhension des outils quotidiens des développeurs par les RSSI et au degré de compréhension par les développeurs des risques associés à certains aspects de leur travail et aux outils qu'ils utilisent.", déclare Kim Lewandowski, cofondateur et directeur des produits chez Chainguard. "".Parmi les résultats, seuls 43 % des développeurs pensent que les RSSI sont "" avec la façon dont les images de conteneurs s'intègrent dans leur travail, ce qui est faible par rapport à d'autres aspects de la façon dont les développeurs perçoivent leur équipe de sécurité pour comprendre leur travail. Il s'agit notamment des bibliothèques et projets de logiciels libres (61 %), des référentiels de code source et des systèmes de gestion du code source (60 %), ainsi que des outils de création de logiciels (59 %).Un pourcentage important de développeurs et de RSSI font état d'une lassitude à l'égard des faux positifs de l'analyse de vulnérabilité. 36 % des RSSI et 34 % des développeurs déclarent qu'un nombre écrasant d'alertes de vulnérabilité faussement positives est l'un des plus grands obstacles auxquels leur organisation est confrontée pour assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en logiciels. Les deux groupes citent également la consommation de logiciels vulnérables et le manque de cohésion entre les RSSI et les développeurs comme les principaux obstacles à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en logiciels.En outre, 77 % des RSSI et 68 % des développeurs reconnaissent que la nécessité de donner la priorité à la sécurité provoque des tensions entre leurs équipes. Le rapport révèle que les développeurs ne veulent pas que leur productivité quotidienne soit affectée par les outils ou les exigences de sécurité, 43 % d'entre eux étant tout à fait d'accord pour dire que les pratiques de sécurité de la chaîne logistique logicielle ne devraient pas rendre leur travail plus difficile.Source : Chainguard Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?