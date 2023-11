Les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que des partenaires internationaux de 16 autres pays, ont publié de nouvelles lignes directrices pour le développement de systèmes d'IA sécurisés

", a déclaré l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA).L'objectif est d'accroître les niveaux de cybersécurité de l'IA et de veiller à ce que la technologie soit conçue, développée et déployée de manière sécurisée, a ajouté le Centre national de cybersécurité (NCSC).Les lignes directrices s'appuient également sur les efforts continus du gouvernement américain pour gérer les risques posés par l'IA en veillant à ce que les nouveaux outils soient testés de manière adéquate avant d'être rendus publics, à ce que des garde-fous soient mis en place pour remédier aux préjudices sociétaux, tels que les préjugés et la discrimination, et aux problèmes de protection de la vie privée, et à ce que des méthodes robustes soient mises en place pour permettre aux consommateurs d'identifier le matériel généré par l'IA.Les engagements exigent également que les entreprises s'engagent à faciliter la découverte et le signalement par des tiers des vulnérabilités de leurs systèmes d'IA par le biais d'un système de primes à la détection de bogues, afin qu'elles puissent être trouvées et corrigées rapidement.Les dernières lignes directrices "", a déclaré le NCSC.Cette approche englobe la conception sécurisée, le développement sécurisé, le déploiement sécurisé, ainsi que l'exploitation et la maintenance sécurisées, couvrant tous les domaines importants du cycle de vie du système d'IA, et exigeant des organisations qu'elles modélisent les menaces pesant sur leurs systèmes et qu'elles protègent leurs chaînes d'approvisionnement et leurs infrastructures.L'objectif, notent les agences, est également de lutter contre les attaques adverses ciblant les systèmes d'IA et d'apprentissage machine (ML) qui visent à provoquer un comportement involontaire de différentes manières, y compris en affectant la classification d'un modèle, en permettant aux utilisateurs d'effectuer des actions non autorisées, et en extrayant des informations sensibles.Il existe de nombreuses façons d'obtenir ces effets, comme les attaques par injection rapide dans le domaine des grands modèles de langage (LLM), ou la corruption délibérée des données d'apprentissage ou des commentaires des utilisateurs (connue sous le nom d'"empoisonnement des données")", a fait remarquer le NCSC.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative pertinente et cohérente ?