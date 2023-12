L'étude documente le flux d'attaque utilisé par les groupes de menace, exposant leurs tactiques, techniques et procédures. Des logiciels malveillants transmis par courrier électronique à l'exploitation des protocoles SMB et DCOM pour les déplacements latéraux, ces menaces persistantes représentent des risques importants pour le secteur manufacturier.À une époque définie par des avancées technologiques rapides et des systèmes interconnectés, l'industrie manufacturière adopte la transformation numérique pour améliorer son efficacité et sa productivité. Mais cette évolution s'accompagne de défis profonds et croissants en matière de cybersécurité. Les cyberattaques peuvent paralyser les chaînes de production, entraînant d'importantes pertes financières pouvant atteindre des milliers de dollars par minute. Ces perturbations vont directement à l'encontre de l'objectif premier de l'industrie, qui est de maximiser la rentabilité.Parmi les principales conclusions du rapport, le groupe de menace LockBit est à l'origine de 36 % des incidents de ransomware visant le secteur manufacturier. En outre, 45 % de tous les incidents signalés dans l'industrie manufacturière peuvent être attribués à l'accès aux informations d'identification, et 72 % des types de pièces jointes malveillantes envoyées par courrier électronique aux fabricants sont des fichiers HTML.", déclare Kory Daniels, CISO de Trustwave. "Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les conclusions de cette étude de Trustwave sont-elles crédibles ou pertinentes ?