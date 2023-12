L'étude a analysé environ 6,5 millions de fichiers Google Drive et montre également que 34,2 % de tous les fichiers analysés ont été partagés avec des contacts externes (adresses électroniques en dehors du domaine de l'entreprise) et que plus de 350 000 fichiers (0,5 %) ont été partagés publiquement, donnant accès à toute personne possédant le lien du document.Parmi les fichiers identifiés comme contenant des informations sensibles - notamment des contrats confidentiels d'employés et des feuilles de calcul contenant des mots de passe - 18 000 fichiers ont été marqués comme des fichiers de données de "niveau critique", ce qui signifie que les informations contenaient des données "hautement sensibles" ou que les autorisations de fichiers n'étaient pas appliquées de manière sécurisée.", déclare Rich Vibert, PDG de Metomic. "".Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Metomic crédibles ou pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?