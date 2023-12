Basée sur plus de 200 réponses de professionnels américains de l'informatique, l'étude montre que 39 % d'entre eux pensent que le phishing est la cyberattaque la plus redoutée, tandis que 49 % affirment que c'est l'attaque la plus susceptible de se produire.Malgré les faiblesses, 93 % des personnes interrogées continuent d'utiliser des mots de passe dans le cadre de leur activité professionnelle, les principales raisons invoquées étant la peur du changement (64 %), la nécessité éventuelle de remplacer la technologie (54 %), les contraintes de temps (51 %) et le manque de personnel (25 %).Lorsqu'on leur demande à qui incombe, selon eux, la responsabilité de l'exploitation des mots de passe, les réponses des personnes interrogées varient. Le personnel informatique est blâmé par 35 % des répondants, les utilisateurs finaux (32 %), les équipes de sécurité (25 %) et les dirigeants (8 %).Interrogés sur les technologies qu'ils utiliseront au cours de l'année à venir, 45 % déclarent qu'ils se tourneront vers une technologie sans mot de passe et 27 % vers une authentification multifactorielle (MFA) résistante au phishing.À la question de savoir quelle directive récente a eu le plus d'impact sur la stratégie d'authentification de leur organisation, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) arrive en tête (41 %), suivie par le National Institute of Standards and Technology (NIST) (26 %) et le White House Office of Management and Budget (OMB) (13 %).", déclare Bassam Al-Khalidi, cofondateur et co-PDG d'Axiad. "Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette enquête d'Axiad ? Trouvez-vous qu'ils sont crédibles ou pertinentes ?