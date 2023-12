Un ballon chinois prétendument équipé de technologies de surveillance a été repéré et abattu dans le ciel des États-Unis le 4 février 2023. L'incident avait jeté un froid dans les relations entre Pékin et Washington, déjà au plus bas en raison de la guerre commerciale entre les deux pays . L’on a appris récemment que la Maison Blanche avait demandé une ordonnance secrète à la Cour fédérale de surveillance du renseignement étranger (FISC) pour recueillir des informations sur le ballon pendant qu'il survolait les États-Unis. La décision du tribunal n'a pas été divulguée, mais selon des fonctionnaires de Washington, plusieurs actions semblent avoir eu lieu.Une telle décision de justice aurait permis aux agences de renseignement américaines de procéder à une surveillance électronique du ballon pendant qu'il survolait les États-Unis et pendant qu'il envoyait et recevait des messages à destination et en provenance de la Chine, y compris des communications envoyées via le fournisseur d'accès à l'Internet (FAI) américain. Selon un rapport publié cette semaine par NCB News, le fournisseur d'accès à Internet concerné aurait nié que le ballon chinois a utilisé son réseau. L'entreprise affirme que cette déclaration est fondée sur sa propre enquête et sur les discussions qu'elle a eues avec les autorités américaines.Après que le ballon a été abattu, un haut fonctionnaire du département américain d'État a déclaré qu'il était utilisé par la Chine à des fins de surveillance et qu'il était chargé d'équipements capables de recueillir des renseignements d'origine électromagnétique. Les débris du ballon auraient révélé que l'engin volant était équipé de plusieurs antennes, dont un réseau probablement capable de collecter et de géolocaliser des communications. Selon de hauts fonctionnaires du gouvernement américain, il était également alimenté par d'énormes panneaux solaires qui produisaient suffisamment d'énergie pour faire fonctionner les capteurs de collecte de renseignements.Une équipe d'experts du FBI aurait examiné le débris du ballon après qu'il a été abattu et a rédigé un rapport classifié sur l'équipement qu'il transportait. Mais les conclusions de ce rapport restent secrètes et n'ont pas fait l'objet d'une divulgation. Les juges fédéraux de la cour de surveillance (où les procédures se déroulent en secret) doivent déterminer s'il existe une cause probable que la cible de la surveillance soit une puissance étrangère ou un agent étranger et que la surveillance est nécessaire pour obtenir des informations sur les renseignements étrangers. Les décisions de la cour sont confidentielles. Le nom du FAI concerné n'a pas non plus été divulgué.De son côté, la Chine rejette les allégations d'espionnage, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un ballon météorologique. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météorologique qui avait accidentellement dérivé dans l'espace aérien américain. « Comme nous l'avions déjà précisé, le dirigeable, utilisé pour des recherches météorologiques, a dérivé involontairement vers les États-Unis en raison des vents d'ouest et de sa capacité limitée d'autoguidage. Les faits sont clairs », a-t-il déclaré. Mais à en croire les services de renseignement américains, la Chine ne serait pas à son premier coup d'essai.Selon plusieurs anciens responsables américains, les services de renseignement chinois ont déjà utilisé secrètement des fournisseurs de services commerciaux dans différents pays, souvent comme réseaux de communication de secours. Ils recherchent fréquemment des réseaux chiffrés ou dotés de protocoles de sécurité solides afin de pouvoir communiquer en toute sécurité. Les efforts des États-Unis pour surveiller les communications du ballon n'ont jamais été signalés. En outre, les services de renseignement américains affirment qu'ils ont obtenu plus de renseignements du ballon chinois qu'il n'en a recueilli lors de son survol des États-Unis.Selon le rapport, les États-Unis ont pu protéger des sites sensibles au sol parce qu'ils avaient suivi de près la trajectoire de vol prévue du ballon. L'armée américaine dit avoir déplacé ou masqué les équipements sensibles afin que le ballon ne puisse pas collecter d'images ou de vidéos pendant son survol. Après que le ballon a été abattu le 4 février, le général Glen VanHerck, commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), a déclaré aux journalistes que l'armée américaine et la communauté du renseignement avaient pris des mesures exhaustives pour empêcher le ballon de collecter des informations.Des responsables de la défense et du renseignement ont déclaré que les États-Unis estimaient que le ballon n'était pas en mesure de transmettre des renseignements à la Chine lorsqu'il survolait les États-Unis. Cependant, les allégations des services de renseignement américains suscitent encore beaucoup d'interrogations. En outre, le rapport intervient quelques jours après qu'il a été révélé que des fonctionnaires de l'administration Biden avaient prévu de garder secret le ballon chinois, un haut commandant de l'armée de l'air ayant admis que le ballon avait mis en évidence des lacunes dans la collecte de renseignements.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations des services de renseignement américain ? Sont-elles fondées ?Que pensez-vous du démenti du FAI américain dont le ballon chinois aurait utilisé l'infrastructure pour communiquer ?