Un projet de loi visait à mettre fin à l'espionnage domestique par le FBI sans mandat

Malgré tout, l'administration de Biden décide de lui donner un second souffle

Un avis qui ne fait pas l'unanimité

Le FBI est confronté à une vague de rapports accablants depuis fin 2022. Ces rapports mettent en lumière les outils plus controversés et les dérives du service américain de renseignement intérieur. L'un de ces outils controversés, la section 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger (Foreign Intelligence Surveillance Act - FISA), a été abusivement utilisé par le FBI pour espionner et récolter une quantité phénoménale d'informations sur les Américains, alors qu'il n'en avait pas le droit. Selon un rapport déclassifié, ces données comprennent les courriels, les textes et autres communications privés des Américains.La section 702 de la FISA est censée permettre au gouvernement fédéral d'espionner les communications appartenant à des personnes étrangères en dehors des États-Unis, théoriquement pour prévenir les actes criminels et terroristes. La loi indique que ces communications peuvent englober les appels téléphoniques, les textes et les courriels échangés avec des ressortissants américains et sont stockées dans d'immenses bases de données. Dès lors, les agences de renseignement américaines, telles que le FBI, la CIA et la NSA peuvent fouiller ces communications sans mandat. Cependant, les choses ne sont pas déroulées comme prévu par le cadre légal.En mai 2023, un document publié par la Cour américaine de surveillance du renseignement étranger (Foreign Intelligence Surveillance Court - FISC) a révélé que le FBI a abusé de cette loi plus de 278 000 fois entre 2020 et début 2021. Parmi les recherches les plus préoccupantes sur les Américains, le FBI a effectué plus de 23 000 recherches sur des personnes ayant participé à l'assaut du Capitole, 19 000 sur des donateurs de campagnes politiques et 133 sur des manifestants après l'assassinat de George Floyd par la police. Le sénateur américain Ron Wyden a qualifié ces révélations de choquantes et a demandé au Congrès de prendre des mesures strictes.Dans le cas des manifestations "Black Lives Matter", la FISC a estimé que les requêtes du FBI « n'étaient pas raisonnablement susceptibles d'aboutir à des informations de renseignement étranger ou à des preuves d'un crime ». Là encore, il s'agit d'un excès de pouvoir en matière de surveillance étrangère. La FISC indique que d'autres « violations significatives » ont été commises lors de recherches liées à l'attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, à des enquêtes sur des affaires de drogue et de gangs et à des enquêtes sur le terrorisme national. Le tribunal a rejeté toutes les tentatives du FBI de légitimer les recherches abusives qu'elle a effectuées.Des agents du FBI ont déclaré qu'ils ne se souvenaient pas des raisons pour lesquelles ils avaient effectué certaines de ces recherches inappropriées. D'autres ont affirmé que les recherches sur les manifestants de Black Lives Matters étaient correctes simplement parce qu'ils avaient été arrêtés. Le personnel a également déclaré que les recherches sur les personnes qui ont pris d'assaut le Capitole étaient appropriées parce que ces personnes étaient généralement considérées comme une menace pour la sécurité nationale. Bien qu'il soit expurgé, le contenu du rapport a troublé le public et a suscité une vague de protestations contre le renouvellement de la section 702.Devant expirer le 31 décembre, les semaines précédant cette date, les législateurs étaient encore en plein débat sur la manière de le maintenir ou non. Mais ces discussions ont été interrompues après que le Congrès et l’administration Biden ont fait passer une prolongation à court terme du programme d’espionnage par le biais du projet de loi annuel de défense, le maintenant potentiellement en vigueur jusqu’en 2025.De nombreux défenseurs des libertés civiles critiquent cette prolongation, affirmant qu’elle contourne une rare initiative bipartite visant à protéger la vie privée des Américains. Cette mesure provisoire, selon eux, repousse un débat crucial sur l’espionnage gouvernemental à 2024, voire au-delà. En attendant, elle permet aux autorités fédérales de conserver un pouvoir dont elles ont régulièrement abusé. « C’est tragique », a déclaré Elizabeth Goitein, directrice principale du programme Liberté et sécurité nationale du Brennan Center for Justice. « Les abus et les violations des libertés civiles vont se poursuivre à un rythme totalement inacceptable », ajoute-t-elle. « Pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois que la section 702 continue sans réforme, c’est ce qui se passe ».En vertu de la section 702 de la FISA, les enquêteurs fédéraux n’ont pas besoin d’un mandat pour intercepter les appels téléphoniques, les textos et les courriels des étrangers hors du pays. Mais une faille leur permet également d’accéder aux messages que les Américains échangent avec des cibles à l’étranger. Ces communications sont acheminées vers une base de données que les enquêteurs peuvent ensuite consulter, là encore sans mandat.De nombreux rapports ont documenté l’utilisation « persistante et généralisée » de cette autorité par le FBI pour espionner les Américains, effectuant des recherches non autorisées sur les manifestants du mouvement Black Lives Matter, par exemple, ou sur les émeutiers du 6 janvier, et même sur un sénateur américain. En 2021, le FBI a effectué environ 3 millions de recherches dites « par la porte dérobée » sur les résidents américains. En 2022, sous la pression des législateurs et des défenseurs des droits, ce nombre est tombé à environ 119 000.Néanmoins, l’ampleur de cette intrusion était suffisamment troublante pour susciter une poussée de réforme de la part des républicains et des démocrates. Plus tôt en décembre, le représentant Andy Biggs (Républicain - Arizona) a présenté un projet de loi bipartite visant à renouveler une version de l'article 702 avec des changements clés, notamment l'exigence d'un mandat pour que les forces de l'ordre puissent retirer les communications des Américains. Il a traversé le comité judiciaire de la Chambre, notoirement divisé, avec le soutien des deux côtés de l’allée.Avant de partir pour les vacances d'hiver, la Chambre devait voter entre l'avancement de la proposition du représentant Biggs ou un effort bipartisan concurrent parrainé par le représentant Mike Turner (Républicain - Ohio), qui, selon les experts, élargirait les pouvoirs de surveillance de l'article 702. Mais de nombreux législateurs n’ont pas voulu précipiter le vote. Au lieu de cela, ils ont choisi d’étendre temporairement le programme d’espionnage par le biais de la loi d’autorisation de la défense nationale de 2024, une mesure annuelle qui fixe les priorités de financement et de politique du Pentagone. Selon le président de la Chambre, Mike Johnson, qui avait initialement ajouté l’extension de la NDAA, cette décision fait gagner « le temps nécessaire pour faciliter le processus de réforme ».La prolongation à court terme étend officiellement le programme d'espionnage de quatre mois, jusqu'en avril 2024. Mais en vertu d'une disposition peu connue de la loi FISA, un tribunal spécial qui supervise le programme a le pouvoir de le laisser fonctionner pendant une année supplémentaire, c'est à dire jusqu'à avril 2025.C’est une victoire pour l’administration Biden, qui avait accru la pression sur le Congrès pour qu’il maintienne intacte l’autorité de surveillance. Lors d'une audience de la House Homeland Security en novembre, le directeur du FBI, Christopher Wray, a reconnu que le bureau avait abusé des pouvoirs que lui confère l'article 702 dans le passé, mais a assuré aux législateurs que l'agence opérait désormais avec plus de retenue. Wray a également averti que ce n’était pas le moment de priver le FBI de toute autorité. Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, a-t-il déclaré, une « galerie de groupes voyous » a appelé à la violence contre les États-Unis. « Le 702 est essentiel pour protéger les Américains contre les menaces terroristes étrangères », a-t-il insisté. « S'il vous plaît, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain ».« Ne le laissez pas expirer », a fait écho le représentant Jim Himes (Démocrate du Connecticut) à la Chambre lors du vote sur le projet de loi sur la défense. « S'il expire, les Américains et leurs alliés mourront ».Mais de nombreux défenseurs affirment qu’en omettant d’ajouter une exigence de mandat et d’autres changements clés à l’article 702, les législateurs ont raté une occasion de protéger à la fois la sécurité des Américains et leurs droits. « C’est extrêmement décevant », déclare Sumayyah Waheed, conseillère politique principale du groupe de défense des droits civiques Muslim Advocates. Des projets de loi ont été présentés « pour apporter les réformes dont nous avons désespérément besoin dans l’article 702 ». Mais « au lieu de permettre à ce débat de se poursuivre, cela a été en quelque sorte imposé dans un projet de loi "incontournable" ».« Le Congrès a eu de nombreuses opportunités pour y parvenir », a déclaré Andy Wong, directeur du plaidoyer de Stop AAPI Hate, une organisation qui défend les droits des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. « Ils ont en quelque sorte esquivé leurs responsabilités ici ».Wong affirme que laisser un tel pouvoir de surveillance entre les mains du gouvernement met les communautés en danger. Il souligne l'arrestation injustifiée du professeur Xiaoxing Xi, un physicien de l'Université Temple qui a été accusé d'espionnage après que le FBI ait mal lu les courriels qu'il avait écrits à ses collègues chinois – des courriels obtenus en partie en vertu de l'article 702. Les Américains d'origine asiatique et d'autres communautés de couleur « sont souvent confrontés à une surveillance et une suspicion accrues », explique-t-il. «*Des comportements réellement inoffensifs peuvent être mal interprétés ou perçus sous un angle biaisé et susciter de nombreux soupçons injustifiés et des préjudices potentiels.*»Sources : rapport déclassifié du FISC Que pensez-vous de la prolongation de la section 702 de la FISA ? Est-ce une mesure nécessaire pour la sécurité nationale ou une atteinte à la vie privée des citoyens ?Quelles sont les conséquences potentielles de l’utilisation de la « porte dérobée » par le FBI pour accéder aux communications des Américains sans mandat ? Cela vous inquiète-t-il ?Quelles réformes devraient être apportées au programme d’espionnage du gouvernement américain pour le rendre plus transparent et responsable ? Appuyez-vous le projet de loi bipartisan présenté par le représentant Andy Biggs ?