Il y a quelques années, le Volkskrant a révélé que les services de renseignement néerlandais AIVD et MIVD avaient recruté l'infiltré dans cette opération de sabotage. Mais à l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'un ingénieur iranien. Entre-temps, le journal a poursuivi son enquête et s'est entretenu avec des dizaines de personnes impliquées, dont 19 employés de l'AIVD et du MIVD.Ils ont déclaré au journal que le Néerlandais Van Sabben s'était infiltré dans le complexe nucléaire souterrain de la ville de Natanz et avait installé un équipement infecté par le virus hautement sophistiqué Stuxnet. Selon le journal, le développement de ce logiciel a coûté plus d'un milliard de dollars. Il a provoqué la panne d'un grand nombre de centrifugeuses nucléaires, retardant le programme nucléaire de plusieurs années, selon les estimations.Personne aux Pays-Bas ne savait que ce nouveau type d'arme cybernétique était utilisé dans le cadre de l'opération, écrit le Volkskrant. Selon les journalistes d'investigation, les services de renseignement savaient qu'ils participaient au sabotage du programme nucléaire iranien, mais pas que leur agent apportait Stuxnet. "Les Américains se sont servis de nous", a déclaré une source des services de renseignement au Volkskrant.Il est frappant de constater que le cabinet Balkenede IV n'a apparemment pas été informé de l'opération. Selon le journal, le comité Stiekem, qui se traduit par "comité secret", où les principaux partis politiques sont informés des actions des services de renseignement, n'était pas non plus au courant de la participation des Pays-Bas à cette opération.Van Sabben a immédiatement quitté l'Iran après avoir réussi à saboter le programme nucléaire du pays, ont conclu les chercheurs. Il est décédé deux semaines plus tard dans un accident de moto près de son domicile à Dubaï. Rien n'indique qu'il s'agit d'un acte criminel, a déclaré le Volkskrant après s'être entretenu avec des personnes présentes sur les lieux de l'accident. Toutefois, un employé anonyme du MIVD a déclaré au journal que M. Van Sabben avait "payé un lourd tribut".Selon le journal, M. Van Sabben a été recruté par l'AIVD en 2005. Son expérience technique, ses nombreux contacts dans la région et ses liens avec l'Iran - il faisait déjà des affaires dans ce pays et était marié à une Iranienne ayant de la famille dans le pays - le rendaient idéal pour la mission.Après sa mort, un article paru dans le journal des Émirats arabes unis The National a fait l'éloge de M. Van Sabben en tant qu'ingénieur ayant apporté une contribution importante à l'État du Golfe. L'article note qu'il a beaucoup voyagé pour son travail, mentionnant l'Iran ainsi que le Soudan, le Yémen et l'Afrique de l'Est. Selon le Volkskrant, M. Van Sabben a introduit Stuxnet dans le complexe nucléaire de Natanz au cours de l'un de ses voyages en Iran. Le virus se trouvait probablement dans une pompe à eau que Van Sabben avait installée sur place.On ignore si le Néerlandais était au courant de son rôle dans l'opération de sabotage, écrit le Volkskrant.Plusieurs parlementaires ont demandé des éclaircissements sur l'opération, notamment sur les raisons pour lesquelles le gouvernement et le parlement n'étaient pas au courant. Les services de renseignement ont déclaré au journal qu'ils ne pouvaient pas commenter la publication de manière substantielle. Un cadre anonyme de l'AIVD a déclaré que le gouvernement avait pu délibérément ne pas être informé de l'opération en raison des conséquences politiques potentielles. Il était d'usage de "balayer devant la porte du Premier ministre", a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?