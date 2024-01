Quel est le changement apporté par Google ?

Vous pouvez désormais naviguer de façon privée. Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité. Toutefois, les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture seront enregistrés

Vous pouvez naviguer plus en privé, car les autres utilisateurs de cet appareil ne voient pas votre activité. Cela ne change pas comment les sites Web et les services qu'ils utilisent, y compris Google, collectent les données. Les téléchargements, favoris et éléments de la liste de lecture sont enregistrés

Quelles sont les implications pour les utilisateurs ?

La solution de Google pour protéger la confidentialité : remplacer les cookies tiers par des API

Le recours collectif accuse Google de suivre les utilisateurs de Chrome sur les sites web de Google et ceux de tiers, même lorsque le mode Incognito est activé.Google a nié les allégations et a fait valoir que le mode Incognito n’était pas destiné à empêcher le suivi en ligne, mais seulement à empêcher que les données ne soient stockées sur l’appareil de l’utilisateur. Google a également affirmé que les utilisateurs étaient suffisamment informés des limites du mode Incognito et qu’ils pouvaient utiliser d’autres outils pour contrôler leur confidentialité, tels que les bloqueurs de contenu ou les paramètres de Chrome.Le règlement, qui doit encore être approuvé par le tribunal , prévoit que Google s'engage à apporter des modifications à son avertissement sur le mode Incognito. Google devra également fournir des informations supplémentaires sur le mode Incognito sur son site web et dans ses campagnes publicitaires. C'est la raison pour laquelle Google a décidé d'ajouter un avertissement à Chrome Canary, une version nightly de son navigateur destinée aux développeurs.Google exploite certains des sites web les plus importants du monde, mais ils sont peu de choses par rapport à l’accès de l’entreprise aux données sur les propriétés non-Google. Les publicités et les analyses de Google sont largement utilisées sur Internet. DuckDuckGo estime que Google a accès à 93 sites sur 100 que les utilisateurs visitent sur Internet.De nombreuses personnes averties savent déjà que si les modes privés des navigateurs web empêchent le stockage de certaines données sur votre appareil, ils n'empêchent pas le suivi par les sites web ou les fournisseurs d'accès à l'internet. En revanche, beaucoup d'autres personnes ne savent pas exactement ce que fait le mode "Incognito", de sorte que cet avertissement plus précis pourrait contribuer à sensibiliser les utilisateurs.Le mode Incognito est une fonctionnalité de Chrome qui permet aux utilisateurs de naviguer sur le web sans que leur historique de navigation, leurs cookies, leurs données de site ou leurs informations saisies dans les formulaires ne soient enregistrés sur leur appareil. Cela peut être utile pour éviter que d’autres personnes qui utilisent le même appareil ne voient votre activité en ligne.Cependant, le mode Incognito ne vous rend pas invisible sur Internet. Votre activité peut toujours être visible pour les sites web que vous visitez, votre employeur ou votre école, ou votre fournisseur d’accès à Internet. De plus, les téléchargements, les signets et les éléments de la liste de lecture seront sauvegardés.Voici la partie pertinente de l'ancienne déclaration :Voici ce que dit le nouvel avertissement :En gros, ce que Google fait, c’est préciser ce que le mode Incognito fait et ne fait pas pour la vie privée des utilisateurs. Les utilisateurs qui utilisent le même navigateur sur l’appareil en utilisant le même compte d’utilisateur ne verront pas l’activité qui se déroule en mode Incognito. La deuxième phrase du nouvel avertissement admet que Google et les autres sites web verront toujours l’activité et pourront toujours suivre les utilisateurs à cause de cela, même en mode Incognito. Les publicités et les traceurs collectent des données et communiquent avec les serveurs de l’entreprise. Ces données ne sont pas bloquées par le mode Incognito.Vous pouvez lancer le mode Incognito en sélectionnant Menu (trois points) > Nouvelle fenêtre incognito, ou en utilisant le raccourci clavier Ctrl-Shift-N sur les systèmes de bureau.Le nouvel avertissement n'était pas encore présent dans les branches développeur, bêta et stable de Chrome à la date d'aujourd'hui. Il ne l'était pas non plus dans Chromium.Le changement apporté par Google à l’avertissement sur le mode Incognito pourrait aider à sensibiliser les utilisateurs à la façon dont leurs données sont collectées et utilisées sur Internet, même lorsqu’ils utilisent un mode supposé privé. Beaucoup de gens pourraient ne pas comprendre exactement ce que le mode Incognito fait, et le nouvel avertissement pourrait leur donner une meilleure idée des risques potentiels pour leur vie privée.Cependant, le changement ne résout pas le problème du suivi en ligne par Google et les autres sites web. Le mode Incognito ne suffit pas à protéger la confidentialité des utilisateurs sur Internet. Les utilisateurs qui veulent réduire le suivi en ligne devraient utiliser d’autres outils, tels que les bloqueurs de contenu, les extensions de confidentialité, les VPN ou les navigateurs alternatifs qui respectent davantage la vie privée.Les cookies tiers se sont avérés nocifs pour la vie privée, c'est pourquoi Google, motivé par ses concurrents qui bloquent déjà les cookies tiers par défaut et par les régulateurs, a préparé une série d’API (interfaces de programmation d’applications) qui font partie de son initiative Privacy Sandbox. Ces API sont conçues pour offrir aux annonceurs des moyens alternatifs de cibler les utilisateurs, sans collecter ni partager leurs données personnelles.Google prévoit de supprimer les cookies tiers pour 1% des utilisateurs de Chrome au premier trimestre 2024, ce qui représente environ 30 millions d’utilisateurs, étant donné que Chrome domine le marché des navigateurs web avec plus de 3 milliards d’utilisateurs. Cette suppression permettra aux développeurs de tester la performance et l’efficacité de leurs produits sans cookies dans un environnement réel. La suppression totale des cookies tiers dans Chrome est prévue pour le second semestre 2024. Google affirme que cette mesure vise à renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs, tout en préservant l’écosystème publicitaire en ligne.L'une des API proposées par Privacy Sandbox est Protected Audience . Voici une version simplifiée de son fonctionnement :Lorsqu'un utilisateur navigue sur un site Web qui a mis en œuvre des scripts d'audience protégée, ces scripts peuvent s'exécuter et placer le navigateur de l'utilisateur dans divers groupes d'intérêt (qui appartiennent à un vendeur de publicité spécifique ou à une plateforme côté demande). Ces groupes peuvent être informés par l'API Topics associée, mais ils existent séparément.Ainsi, une visite sur un site Web sur le vélo peut amener le navigateur de l'utilisateur à être ajouté au groupe d'intérêt sur le vélo. Cette désignation existe localement chez le client, et non sur le serveur, à titre de protection de la vie privée.Sur un autre site Web, le « remarketing » a lieu. Les scripts d'audience protégée peuvent lancer une enchère publicitaire dans le navigateur qui intègre les informations d'intérêt stockées localement (cet utilisateur aime les vélos) et les annonceurs qui souhaitent toucher les personnes intéressées par les vélos peuvent enchérir pour présenter une annonce associée à l'utilisateur.L'annonce du gagnant de l'enchère serait ensuite présentée dans un- une variante de l'élément iframe HTML conçu pour empêcher l'éditeur du site de tirer des conclusions sur les intérêts des visiteurs sur la base d'enchères publicitaires lancées via des scripts de site.Source : GoogleQue pensez-vous du changement apporté par Google à son avertissement sur le mode Incognito ?Utilisez-vous le mode Incognito de Chrome ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients du mode Incognito de Chrome pour votre vie privée ?Quels sont les autres outils ou navigateurs que vous utilisez pour protéger votre vie privée sur Internet ?Faites-vous confiance à Google pour respecter votre vie privée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?