Le GCHQ célèbre les 80 ans de Colossus

L'innovation technologique a toujours été au cœur de notre travail ici au GCHQ, et Colossus est un parfait exemple de la façon dont notre personnel nous maintient à la pointe des nouvelles technologies - même lorsque nous ne pouvons pas en parler. La créativité, l'ingéniosité et le dévouement dont ont fait preuve Tommy Flowers et son équipe pour assurer la sécurité du pays étaient tout aussi essentiels pour le GCHQ à l'époque qu'aujourd'hui. Je suis ravi de célébrer le 80e anniversaire de cet ordinateur et de rendre hommage à ceux qui y ont travaillé. L'innovation technologique a toujours été au cœur de notre travail ici au GCHQ, et Colossus est un parfait exemple de la façon dont notre personnel nous maintient à la pointe des nouvelles technologies - même lorsque nous ne pouvons pas en parler. La créativité, l'ingéniosité et le dévouement dont ont fait preuve Tommy Flowers et son équipe pour assurer la sécurité du pays étaient tout aussi essentiels pour le GCHQ à l'époque qu'aujourd'hui. Je suis ravi de célébrer le 80e anniversaire de cet ordinateur et de rendre hommage à ceux qui y ont travaillé.

En 1944, Colossus, le premier ordinateur numérique au monde, a décodé des messages allemands qui ont convaincu les forces alliées que leur plan d'un an visant à tromper Hitler sur le lieu de l'invasion avait été couronné de succès, donnant ainsi le feu vert au débarquement. Lors des préparatifs du débarquement sur les côtes françaises, qui a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale, Colossus a joué un rôle essentiel dans les coulisses et, selon de nombreux experts, il a permis d'écourter la guerre.Cadre de deux mètres de haut composé d'interrupteurs et de prises drapés de fils, Colossus tapait et pulsait sur des bandes de papier, utilisant 2 500 valves pour traiter les informations plus rapidement que jamais, réduisant le temps nécessaire au décodage des messages à quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Mais ce n'est qu'au début des années 2000 que son existence a été révélée. 80 ans plus tard, l'agence britannique de renseignement électromagnétique GCHQ a publié une série d'images et de sons inédits pour marquer cet anniversaire.Voici une série d'images rares et inédites de Colossus, pour célébrer le 80e anniversaire de l'ordinateur de décryptage qui a joué un rôle essentiel dans l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale.L'ordinateur Colossus a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale pour déchiffrer des messages stratégiques cruciaux entre les généraux allemands les plus haut placés dans l'Europe occupée, mais son existence n'a été révélée qu'au début des années 2000, après six décennies de secret.Alors que la planification des débarquements du jour J était déjà bien avancée au moment où COLOSSUS a été introduit, c'est l'une des machines qui a contribué à produire l'information selon laquelle Hitler avait été convaincu que les Alliés lanceraient l'invasion à partir du Pas-de-Calais et non de la Normandie.La publication de ces images jette un nouvel éclairage sur la genèse et le fonctionnement de Colossus, qui mesurait plus de deux mètres de haut et qui est considéré par beaucoup comme le premier ordinateur numérique de l'histoire.Une photographie rare montre une lettre qui retrace l'avancement des travaux de décryptage des communications entre les hauts responsables nazis. La lettre contient les mots "" - une référence à l'idée du célèbre décrypteur Tommy Flowers qui allait finalement donner naissance à Colossus.Une autre partie de la lettre révèle les communications de haut niveau que Colossus interceptait, y compris".Les ingénieurs et les décrypteurs qui ont travaillé sur Colossus ont prêté serment de garder le secret et, contrairement à la célèbre machine Bombe qui a brisé le code Enigma, l'existence de cette pièce d'équipement vitale a été tenue à l'écart des livres d'histoire pendant près de six décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, huit des dix machines ont été détruites et Flowers a reçu l'ordre de remettre au GCHQ toute la documentation relative à la construction du Colossus. C'est en partie parce que la technologie était si efficace que le GCHQ a continué à l'utiliser jusqu'au début des années 1960.Dès le début, le secret a été tissé dans le fonctionnement de Colossus. Sous la supervision de Tommy Flowers, l'ingénieur qui l'a conçu, de nombreux experts travaillant sur l'ordinateur n'avaient aucune idée de ce qu'ils contribuaient à construire jusqu'à ce qu'il soit installé à Bletchley Park. Une fois sur place, seul un petit groupe - tous assermentés au titre de la loi sur les secrets officiels - était au courant du travail effectué sur Colossus.".".Bien qu'il utilise environ 2 500 valves et mesure plus de deux mètres de haut, Colossus est considéré par beaucoup comme la naissance de l'informatique moderne et est encore considéré aujourd'hui comme le premier ordinateur numérique jamais fabriqué. Les experts qui ont travaillé sur cet ordinateur décrypteur ont ensuite créé le Manchester Baby, construit à l'université de Manchester en 1948, plaçant ainsi Manchester au centre d'une révolution informatique mondiale.Source : GCHQ Quel est votre avis sur Colossus ?