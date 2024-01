Les États-Unis prévoient d'annoncer un nouveau décret visant à empêcher des adversaires étrangers d'accéder à des données personnelles très sensibles concernant les Américains et le gouvernement

Le projet de décret se concentre sur les façons dont les adversaires étrangers accèdent aux données personnelles "" des Américains par des moyens légaux et par des intermédiaires tels que les courtiers en données, les accords avec des fournisseurs tiers, les contrats de travail ou les accords d'investissement, a ajouté le rapport.L'administration est préoccupée par la collecte de données sur des personnalités politiques, des journalistes, des universitaires, des militants et des membres de communautés marginalisées, ainsi que par les données de patients obtenues par l'intermédiaire de prestataires de soins de santé et de chercheurs, selon le rapport.En octobre 2023, M. Biden a signé un décret exigeant que les développeurs de systèmes d'IA qui présentent des risques pour la sécurité nationale, l'économie et la sécurité publique des États-Unis partagent les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement fédéral. Ce décret va au-delà des engagements volontaires pris par les entreprises d'IA cette année.Source : BloombergPensez-vous qu'un tel décret est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?