M. Wyden, qui a rendu publique la lettre du 11 décembre, a demandé aux responsables du renseignement américain de cesser d'utiliser les données personnelles des Américains à leur insu et sans leur consentement exprès, estimant que cette pratique était illégale. "", a déclaré M. Wyden dans un communiqué.La NSA a répondu que ces informations avaient une valeur significative pour les missions de sécurité nationale et de cybersécurité et qu'elles étaient utilisées avec parcimonie. "", a déclaré un porte-parole de l'agence dans un courriel.M. Wyden, défenseur de la vie privée et de la liberté sur Internet, avait bloqué la nomination du nouveau directeur de la NSA, Timothy Haugh, jusqu'à ce que l'agence réponde à ses questions sur la collecte des données Internet et des données de localisation des Américains.Le directeur de la NSA, Paul Nakasone, a confirmé ces achats dans sa lettre à M. Wyden, précisant que les données collectées "".Selon M. Wyden, ces données peuvent révéler quels sites web les Américains visitent et quelles applications ils utilisent, ce qui constitue une violation des normes de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis. Au début du mois, une ordonnance de la FTC a interdit au courtier en données Outlogic, anciennement X-Mode Social, basé en Virginie, de vendre des données de localisation sensibles qui permettent de savoir où se trouvent les gens.M. Wyden a indiqué qu'il avait écrit à la directrice du renseignement national, Avril Haines, pour demander à la communauté du renseignement américain de dresser un inventaire de toutes les données personnelles des Américains que la NSA possède à ce jour, et de supprimer toutes celles qui ne sont pas conformes aux normes de la FTC.Source : Paul Nakasone, directeur de la NSAQuel est votre avis sur le sujet ?