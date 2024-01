RedHunt Labs a fait part de ses conclusions à TechCrunch et, avec l'aide du média, a averti le constructeur automobile. La société de sécurité a découvert qu'un jeton d'authentification appartenant à un employé de Mercedes avait été laissé exposé dans un dépôt GitHub public. La découverte a été faite au cours d'une analyse Internet de routine en janvier.Le jeton divulgué pouvait potentiellement fournir un accès illimité au serveur d'entreprise GitHub de Mercedes, permettant à quiconque de récupérer les référentiels de code source privés de l'entreprise.", a déclaré Shubham Mittal, cofondateur et directeur de la technologie de RedHunt Labs, à TechCrunch. "Mittal a présenté à TechCrunch des preuves attestant de l'existence d'identifiants Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS), d'une base de données Postgres et du code source de Mercedes dans la base de données.Lorsque Mercedes a eu connaissance de la fuite de données, elle a révoqué le jeton exposé et supprimé le référentiel public. Après que TechCrunch a révélé le problème de sécurité à Mercedes, Katja Liesenfeld, porte-parole de Mercedes, a confirmé que la société avait "".", a déclaré Katja Liesenfeld, porte-parole de Mercedes, à TechCrunch. "L'enquête sur la violation a révélé que le jeton était exposé en ligne depuis fin septembre 2023. Toutefois, il n'est pas certain que d'autres acteurs aient obtenu un accès non autorisé aux données du constructeur automobile.", conclut TechCrunch.Sources : RedHunt Labs, TechCrunchQuel est votre avis sur cette affaire ?