L'entreprise sous le feu des critiques pour ses pratiques et modifications contractuelles

Les analystes font remarquer des failles dans la structure opérationnelle de 23andMe

23andMe a été confrontée à des défis liés à son modèle d'entreprise, où elle facture des tarifs élevés pour les tests génétiques, mais la plupart des clients ne reviennent pas après avoir consulté leurs résultats. Pour surmonter ces obstacles, 23andMe a lancé une formule d'abonnement et s'est aventurée dans la découverte de médicaments, mais ces initiatives n'ont pas encore montré de résultats significatifs.La situation financière de l'entreprise est préoccupante, avec une perte nette de 75 millions de dollars au dernier trimestre, des liquidités de 256 millions de dollars et aucune dette. Il est prévu qu'elle devra lever des fonds pour survivre jusqu'en 2025. De plus, des poursuites judiciaires liées à des piratages de données pourraient entraîner des sanctions financières importantes.Certains spéculent sur la possibilité d'une intervention financière de la part de la fondatrice et PDG, Ann Wojcicki, épouse du cofondateur de Google, Sergey Brin. Cependant, d'autres estiment qu'une faillite pourrait être la solution la plus probable. Les résultats les plus récents révèlent que le chiffre d'affaires de la société a chuté de 34 % au cours du trimestre précédent, pour s'établir à 50 millions de dollars seulement. Ses dépenses d'exploitation totales ont légèrement diminué pour atteindre 101 millions de dollars, grâce à trois séries de suppressions d'emplois. Au total, sa perte nette a grimpé à 75 millions de dollars.23andMe est confrontée à de nombreux défis, mais certains pensent que son problème le plus important est son modèle d'entreprise. Dans ce modèle, l'entreprise facture entre 119 et 229 dollars pour effectuer un test génétique. Le problème, c'est que la plupart des clients vérifient leurs résultats une fois et ne reviennent jamais. Cette situation, associée au fait que le secteur est très concurrentiel, accroît les risques. On ne sait pas non plus combien de personnes souhaitent obtenir ces données ADN sur les marchés clés de l'entreprise, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni.23andMe comprend ce problème, ce qui explique pourquoi elle a lancé une formule d'abonnement et s'est lancée dans la découverte de médicaments. Par exemple, son abonnement Total Health coûte 99 dollars par mois. Les clients bénéficient du séquençage de l'exome, d'analyses de sang et d'un accès à des cliniciens. Je ne pense pas que ce service ait beaucoup d'utilisateurs à long terme.23andMe, l'entreprise de biotechnologie, a admis qu'une cyberattaque avait exposé les données génétiques de ses clients pendant cinq mois sans être détectée. Les pirates ont accédé à des informations sur l'ascendance des utilisateurs, provoquant la frustration de nombreux clients. 23andMe a ensuite modifié ses conditions d'utilisation pour limiter les recours collectifs des clients, suscitant la colère des avocats spécialisés.De nombreux clients ont exprimé leur frustration face au comportement de 23andMe et ont décidé d'intenter des poursuites contre l'entreprise. Habituellement, lorsqu'une entreprise fait face à une violation de données mettant en danger les informations personnelles de ses clients, elle présente des excuses ou exprime des regrets. Cependant, 23andMe ne semble pas avoir l'intention de s'excuser auprès de ses clients ni de chercher une résolution pacifique à cette crise. Confrontée à plus de 30 actions en justice, 23andMe attribue la responsabilité aux victimes elles-mêmes dans le but de se décharger de toute culpabilité, comme indiqué dans une lettre adressée à un groupe de victimes.Les critiques ont souligné plusieurs lacunes dans la sécurité de 23andMe. Certains ont noté que l'entreprise aurait dû demander aux utilisateurs d'adopter l'authentification multifactorielle, une pratique standard de sécurité qu'elle n'avait pas mise en place avant l'incident. Ce n'est qu'après le vol des données des utilisateurs que 23andMe a rendu l'authentification à plusieurs facteurs obligatoire. En outre, après la divulgation de la violation, l'entreprise a rapidement modifié ses conditions de service pour entraver les actions en justice des clients piratés.Les analystes estiment que, en raison de clauses controversées dans les conditions de service de 23andMe, les litiges de masse, tels que les recours collectifs, sont considérés comme difficiles à entreprendre. En effet, les conditions de service de l'entreprise stipulent que les utilisateurs renoncent à leur droit de poursuivre l'entreprise et doivent plutôt opter pour l'arbitrage forcé, une voie légale qui, selon les experts, favorise largement les entreprises. Malgré cela, plusieurs victimes ont engagé des recours collectifs contre 23andMe, apparemment pour contourner l'accord initial de l'entreprise.Dans le but apparent d'entraver les plaintes des clients à la suite de la violation de données, 23andMe a apporté des modifications à ses conditions de service. La mise à jour précise également qu'aucun résultat de test génétique n'a été divulgué jusqu'à présent dans la fuite. Cette modification semble être une tentative de dissuader les poursuites judiciaires liées à l'incident de violation de données. Malgré la réaction indignée en ligne, des experts estiment que ces ajustements pourraient ne pas suffire à protéger 23andMe devant les tribunaux, soulignant que les parties impliquées dans des litiges préfèrent souvent régler leurs différends en privé. Bien que la société ait signalé précédemment des recours collectifs en réponse au piratage, la véritable étendue de l'incident n'était pas claire jusqu'à récemment.Dans un courriel adressé aux clients en début de semaine, l'entreprise a annoncé avoir mis à jour la section « Résolution des litiges et arbitrage » de ses conditions afin de « mettre en place des procédures qui encourageront une résolution rapide des litiges et rationaliseront les procédures d'arbitrage lorsque plusieurs réclamations similaires sont déposées ». En cliquant sur le lien, les clients accèdent à la nouvelle version des conditions d'utilisation de l'entreprise, qui interdisent essentiellement aux clients de déposer des recours collectifs, une option que davantage de personnes pourraient envisager compte tenu de la clarté accrue sur l'ampleur du piratage.Les avocats spécialisés dans les atteintes à la protection des données ont qualifié les modifications des conditions d'utilisation de « cyniques », « intéressées » et de « tentative désespérée » de protéger 23andMe contre ses propres clients. Dans l'une des actions en justice, 23andMe a réagi en reprochant aux utilisateurs d'avoir prétendument réutilisé des mots de passe, déclarant que « les utilisateurs ont négligemment recyclé et omis de mettre à jour leurs mots de passe à la suite de ces incidents de sécurité passés, qui ne sont pas liés à 23andMe ». L'entreprise a affirmé que l'incident n'est pas le résultat d'une prétendue incapacité de 23andMe à maintenir des mesures de sécurité raisonnables.Les experts pointent du doigt des déficiences dans la structure opérationnelle de 23andMe. La chute vertigineuse du cours de l'action de l'entreprise, passant de plus de 6 milliards de dollars à seulement 71 cents, soit une baisse de 98 % depuis 2021, fait l'objet d'une analyse critique, prenant en considération divers éléments. Outre la réversibilité de la croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation des dépenses d'exploitation, la fin du partenariat avec GSK ajoute des nuances sombres aux perspectives de la société.Rolfe Winkler du WSJ souligne, dans son commentaire, la volatilité financière de 23andMe, qui, après son entrée en bourse en 2021 avec une valorisation initiale impressionnante, se retrouve aujourd'hui confrontée à une situation précaire. Les licenciements massifs, la vente d'une filiale et l'absence de bénéfices remettent en question la viabilité de son modèle économique.Par ailleurs, des critiques émergent concernant les lacunes de sécurité de l'entreprise, entraînant des poursuites judiciaires. Les observateurs soulignent des failles dans le modèle d'entreprise de 23andMe, suggérant que la société aurait dû diversifier ses activités en explorant davantage les domaines de la généalogie et de la santé, plutôt que de se limiter principalement aux tests ADN. Des comparaisons avec des concurrents tels qu'Ancestry et Family Tree DNA mettent en évidence des approches commerciales plus diversifiées et durables.L'absence de résultats significatifs pour les clients, associée à des erreurs de projection, soulève des questions sur la gestion stratégique de l'entreprise. La capacité d'innovation et d'adaptation de l'entreprise, cruciale dans des secteurs dynamiques comme celui des tests génétiques, est également remise en question. La situation actuelle de 23andMe semble découler d'une combinaison de facteurs financiers et stratégiques. L'entreprise se trouve à un carrefour critique, devant relever des défis multiples pour regagner la confiance des investisseurs et des clients, tout en démontrant sa capacité à évoluer dans un marché en constante mutation.Source : Tradingview imageQuel est votre avis sur le sujet ?Quels éléments estimez-vous être les principaux facteurs à l'origine de la dramatique chute du cours de l'action de 23andMe ?