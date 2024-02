Répertoriée sous le nom de CVE-2023-6246 (score CVSS : 7.8), la vulnérabilité de débordement de mémoire tampon basée sur le tas est ancrée dans la fonction __vsyslog_internal() de la glibc, qui est utilisée par syslog() et vsyslog() à des fins de journalisation du système. Elle aurait été introduite accidentellement en août 2022 avec la publication de la version 2.37 de la glibc.", a déclaré Saeed Abbasi, chef de produit de l'unité de recherche sur les menaces chez Qualys, ajoutant qu'elle affecte les principales distributions Linux telles que Debian, Ubuntu et Fedora.Un acteur menaçant pourrait exploiter la faille pour obtenir des autorisations élevées via des entrées spécialement conçues pour les applications qui utilisent ces fonctions de journalisation. "", a noté M. Abbasi.La société de cybersécurité a déclaré qu'une analyse plus poussée de la glibc avait permis de découvrir deux autres failles dans la fonction __vsyslog_internal() (CVE-2023-6779 et CVE-2023-6780) et une troisième dans la fonction qsort() de la bibliothèque, qui peut entraîner une corruption de la mémoire. La vulnérabilité trouvée dans qsort() a affecté toutes les versions de la glibc publiées depuis 1992.Ce développement intervient près de quatre mois après que Qualys ait détaillé une autre faille de haute sévérité dans la même bibliothèque appelée Looney Tunables (CVE-2023-4911, CVSS score : 7.8) qui pourrait entraîner une escalade des privilèges. "", a déclaré M. Abbasi.Quel est votre avis sur le sujet ?