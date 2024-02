", déclare Crystal Morin, stratège en cybersécurité chez Sysdig. "Alors que 31 % des entreprises ont intégré des frameworks et des packages d'IA, seulement 15 % de ces intégrations sont utilisées pour des outils d'IA générative tels que les grands modèles de langage (LLM). Ainsi, si les entreprises ignorent les meilleures pratiques en matière de sécurité, elles font preuve de prudence lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre l'IA dans leurs environnements d'entreprise.La gestion des identités -- pour les humains et les machines -- est devenue le risque d'attaque cloud le plus négligé et l'opportunité pour les entreprises d'améliorer leur posture de sécurité, en particulier à la lumière des attaques bien connues de 2023 qui ont tiré parti d'identités trop permissives. Dans le rapport de l'année dernière, Sysdig a constaté que 90 % des autorisations n'étaient pas utilisées, ce qui montre que cette tendance s'est aggravée d'année en année.", déclare Anna Belak, directrice de l'Office of Cybersecurity Strategy chez Sysdig.Parmi les autres résultats, 91 % des analyses d'exécution échouent, les équipes semblant s'appuyer davantage sur la détection des menaces que sur la prévention. En outre, bien que les conteneurs soient de courte durée - 70 % d'entre eux existent pendant cinq minutes ou moins - les attaques dans le cloud tirent parti de l'automatisation pour travailler rapidement et peuvent se produire en moins de 10 minutes.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Sysdig crédibles ou pertinentes ?