Mozilla annonce Monitor Plus, un nouveau service payant pour la suppression automatique des données auprès des courtiers en données et la surveillance continue des informations personnelles exposées

Selon une enquête sur la protection de la vie privée des consommateurs, 42 % des jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans) s'intéressent de plus en plus aux types d'informations que les entreprises détiennent à leur sujet. Pourtant, les démarches pour demander des modifications ou supprimer des données personnelles peuvent s'avérer un peu fastidieuses. Mozilla est toujours à la recherche de moyens de protéger la vie privée des internautes et de leur donner un meilleur contrôle lorsqu'ils sont en ligne. C'est ainsi qu'est né Monitor Plus.", a déclaré Tony Amaral-Cinotto, chef de produit de Mozilla Monitor chez Mozilla. "".Plus de 10 millions de personnes se sont inscrites à Mozilla Monitor afin d'être informées lorsque leurs données personnelles ont fait l'objet d'une violation. Aujourd'hui, une nouvelle fonctionnalité est mise en place avec une analyse gratuite unique, qui permet aux utilisateurs de passer à l'étape suivante et de voir où leurs informations personnelles ont été exposées sur des sites qui les vendent à des fins lucratives. Il peut s'agir d'informations telles que votre nom, votre adresse actuelle et vos adresses précédentes, ainsi que vos numéros de téléphone. Il peut également s'agir d'informations plus approfondies telles que les noms des membres de votre famille, vos antécédents criminels, le district scolaire de vos enfants et même vos passe-temps.Pour obtenir votre scan gratuit, vous devrez fournir vos nom et prénom, la ville et l'État dans lesquels vous vivez actuellement, votre date de naissance et votre adresse électronique. Ces informations seront cryptées et conformes à la politique de confidentialité de Mozilla, qui place toujours les personnes au premier plan. Il s'agit du minimum d'informations requis pour obtenir les résultats de recherche les plus précis possibles. À partir de là, vous pouvez voir où vos informations personnelles sont exposées, que ce soit à la suite d'une violation de données ou par l'intermédiaire de sites de courtage. Les violations de données à haut risque - qui peuvent concerner des numéros de sécurité sociale, des informations sur des cartes de crédit, des numéros de compte bancaire et des numéros de code confidentiel - auxquelles vous avez été exposé sont également incluses et Mozilla vous indique comment vous pouvez y remédier et résoudre les problèmes qui en découlent.Si vous êtes du genre à vouloir le faire pour ensuite l'oublier, parce que vous savez que le travail se fait en coulisses, Monitor Plus peut alors demander la suppression automatique et continue de vos informations personnelles grâce à un abonnement annuel payant de 8,99 $ par mois (107,88 $ par an). En votre nom, Mozilla Monitor commencera par des demandes de suppression de données, puis effectuera une analyse mensuelle pour s'assurer que vos informations personnelles ne se trouvent pas sur des sites de courtiers en données. Monitor Plus vous informera une fois que vos informations personnelles auront été supprimées de plus de 190 sites de courtiers en données, soit deux fois plus que les autres concurrents.Au lancement, le service d'analyse gratuit et d'abonnement payant de Monitor Plus sera proposé aux personnes basées aux États-Unis.Mozilla s'est forgé une réputation de créateur et de fournisseur de produits - Firefox et Mozilla VPN - qui placent les besoins en matière de protection de la vie privée au premier plan ; vous pouvez donc compter sur Mozilla Monitor en tant qu'allié pour reprendre possession de votre vie privée. Afin d'obtenir une analyse gratuite et de vous inscrire pour la suppression automatisée des données payante, vous devez obtenir un compte Mozilla (anciennement connu sous le nom de compte Firefox). Avec un compte Mozilla, vous bénéficierez d'avantages en matière de sécurité, tels que l'authentification à deux facteurs fournie par Mozilla, ainsi que des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de Mozilla.Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous les fonctionnalités proposées par Monitor Plus utiles et intéressantes ?