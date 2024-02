Les escrocs ciblant des institutions telles que les hôpitaux, les écoles et les bureaux gouvernementaux pour obtenir une rançon ont empoché 1,1 milliard de dollars l'année dernière, contre 567 millions de dollars en 2022.Toutefois, les pertes découlant d'autres crimes liés aux cryptomonnaies, comme l'escroquerie et le piratage, ont diminué en 2023, a précisé Chainalysis.Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, a bondi de 60 % depuis la fin du mois de septembre pour atteindre 43 134 dollars grâce à l'enthousiasme suscité par un nouvel ETF américain sur le bitcoin et aux signes indiquant que les banques centrales du monde entier commenceront à réduire leurs taux d'intérêt.", a déclaré Chainalysis.La "chasse au gros gibier" est devenue la stratégie dominante au cours des dernières années, avec une part dominante de l'ensemble du volume des recettes provenant des rançons, constituées de paiements d'un million de dollars ou plus, a ajouté Chainalysis.Un groupe d'extorqueurs numériques nommé "cl0p", qui a détourné le logiciel de partage de fichiers MOVEit, a perçu près de 100 millions de dollars en paiements de rançons, selon la société d'analyse.Des centaines d'organisations, dont des administrations, l'autorité britannique de régulation des télécommunications et le géant de l'énergie Shell, ont signalé des atteintes à la cybersécurité impliquant le logiciel MOVEit, qui est généralement utilisé pour transférer de grandes quantités de données souvent sensibles, notamment des informations sur les retraites et des numéros de sécurité sociale.En novembre, un rapport a montré que le groupe cybercriminel "Black Basta" avait extorqué au moins 107 millions de dollars en bitcoins, une grande partie des paiements de rançon blanchis étant acheminés vers la bourse d'échange de cryptomonnaies russe Garantex, qui a été sanctionnée.Le vol de cryptomonnaies par le biais de cyber-héistes et d'attaques par ransomware est également une source de financement importante pour la Corée du Nord, selon les rapports de l'ONU.Les chiffres de Chainalysis sous-évaluent le rôle des cryptomonnaies dans l'ensemble de la criminalité, car ils ne prennent en compte que les cryptomonnaies envoyées à des adresses de portefeuilles identifiées comme illicites. Ils n'incluent pas les paiements pour des délits non liés aux cryptomonnaies, tels que les cryptomonnaies utilisées dans le cadre du trafic de stupéfiants.ChainalysisQuelle lecture faites-vous de cette situation ?