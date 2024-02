L'Agence nationale de sécurité des États-Unis, l'organisme américain de surveillance cybernétique CISA, le FBI et l'Administration de la sécurité des transports ont déclaré que le groupe connu sous le nom de "Volt Typhoon" s'était discrètement infiltré dans les réseaux des organisations des secteurs de l'aviation, du rail, des transports en commun, des autoroutes, des transports maritimes, des pipelines, de l'eau et de l'assainissement.Aucune de ces organisations n'a été nommément citée, mais le communiqué précise que les services de renseignement américains ont observé que les pirates informatiques "".Cette déclaration, cosignée par les agences de cybersécurité du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, est la dernière d'une série d'avertissements lancés par les autorités américaines au sujet de Volt Typhoon, un groupe qui a suscité une inquiétude particulière parce qu'il semble orienté vers le sabotage plutôt que vers l'espionnage.L'ampleur des piratages a donné lieu à une série de réunions entre la Maison-Blanche et l'industrie technologique privée, notamment plusieurs entreprises de télécommunications et de "cloud commuting", au cours desquelles le gouvernement américain a demandé de l'aide pour traquer ces activités.Le gouvernement américain avait lancé une opération pour lutter contre Volt Typhoon en désactivant à distance certains aspects de son fonctionnement. "", a déclaré Eric Goldstein, haut fonctionnaire de la CISA, en référence à la République populaire de Chine, avant la publication de la déclaration. ": L'Agence nationale de sécurité des États-Unis, l'organisme américain de surveillance cybernétique CISA, le FBI et l'Administration de la sécurité des transportsQuel est votre avis sur le sujet ?