Amis de Wyze,

Vendredi matin, nous avons eu une interruption de service qui a conduit à un incident de sécurité. Votre compte et plus de 99,75% des comptes Wyze n'ont pas été affectés par cet incident de sécurité, mais nous voulions vous en informer et vous dire ce que nous faisons pour que cela ne se reproduise plus.



La panne a été provoquée par notre partenaire AWS et a mis hors service les appareils Wyze pendant plusieurs heures vendredi matin. Si vous avez essayé de visionner des caméras ou des événements en direct pendant cette période, vous n'avez probablement pas pu le faire. Nous sommes vraiment désolés pour la frustration et la confusion que cela a causées.



Alors que nous nous efforcions de remettre les caméras en ligne, nous avons rencontré un problème de sécurité. Certains utilisateurs ont signalé qu'ils voyaient les mauvaises vignettes et vidéos d'événements dans leur onglet Événements. Nous avons immédiatement supprimé l'accès à l'onglet "Événements" et entamé une enquête.



Nous pouvons maintenant confirmer que lors du rétablissement des caméras, environ 13 000 utilisateurs de Wyze ont reçu des vignettes de caméras qui n'étaient pas les leurs et que 1 504 utilisateurs ont cliqué sur ces vignettes. La plupart des clics ont permis d'agrandir la vignette, mais dans certains cas, une vidéo de l'événement a pu être visionnée. Tous les utilisateurs concernés ont été informés. Votre compte ne fait pas partie des comptes affectés.



L'incident a été causé par une bibliothèque client de mise en cache tierce qui a été récemment intégrée dans notre système. Cette bibliothèque client a été soumise à des conditions de charge sans précédent en raison de la remise en service simultanée de plusieurs appareils. En raison de l'augmentation de la demande, elle a confondu l'ID de l'appareil et l'ID de l'utilisateur et a connecté certaines données à des comptes incorrects.



Pour éviter que cela ne se reproduise, nous avons ajouté une nouvelle couche de vérification avant que les utilisateurs ne soient connectés à Event Videos. Nous avons également modifié notre système afin de contourner la mise en cache pour les vérifications des relations utilisateur-appareil jusqu'à ce que nous identifiions de nouvelles bibliothèques client qui sont soumises à des tests de stress complets pour des événements extrêmes comme ceux que nous avons connus vendredi.



Nous savons que cette nouvelle est très décevante. Elle ne reflète pas notre engagement à protéger nos clients ni les autres investissements et actions que nous avons réalisés ces dernières années pour faire de la sécurité une priorité absolue chez Wyze. Nous avons mis en place une équipe de sécurité, implémenté de nombreux processus, créé de nouveaux tableaux de bord, maintenu un programme de chasse aux bugs, et nous étions soumis à de nombreux audits et tests de pénétration par des tiers lorsque cet événement s'est produit.



Nous devons faire plus et être meilleurs, et nous le ferons. Nous sommes désolés de cet incident et nous nous engageons à rétablir votre confiance.

L'équipe Wyze