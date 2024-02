Exploration des tendances de cyberpiratage dans la consommation de contenus télévisuels et cinématographique

Évaluation critique des approches anti-piratage et des attitudes générationnelles

Le piratage numérique coûte cher aux économies créatives du monde entier. Des études indiquent que les messages anti-piratage peuvent inciter les gens à pirater davantage plutôt que moins, ce qui suggère la présence d'une réaction psychologique. La littérature fait état d'un écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les comportements et les attitudes à l'égard du piratage. En revanche, les différences entre les sexes en matière de réaction aux messages et l'effet modérateur des attitudes n'ont pas été étudiés.Une expérience compare un message prosocial et deux messages menaçants à un groupe de contrôle afin d'analyser les changements d'intention de piratage par rapport au comportement antérieur pour la télévision numérique et les films. Les résultats indiquent que le message prosocial n'a pas d'effet significatif, tandis que les messages menaçants ont des effets significativement opposés sur les hommes et les femmes. Un message menaçant incite les femmes à réduire leurs intentions de piratage de plus de 50 % et les hommes à les augmenter de 18 %.Les chercheurs de l'université de Portsmouth ont constaté que les effets de genre sont modérés par les attitudes préexistantes, puisque les hommes et les femmes qui déclarent les attitudes les plus favorables au piratage ont tendance à montrer les changements les plus polarisés dans les intentions de piratage. Les implications pratiques de ces résultats sont que les hommes et les femmes traitent différemment les messages menaçants, et que les messages de changement de comportement doivent donc être soigneusement ciblés sur chaque sexe. De manière explicite, les messages menaçants peuvent être efficaces sur les femmes, mais peuvent avoir l'effet inverse sur les hommes ayant des attitudes très favorables au comportement ciblé.L'enquête débutait par des questions démographiques avant de fournir des définitions et des exemples d'accès illégal à des contenus. Les participants étaient ensuite invités à partager leur comportement antérieur quant à l'accès illégal à la télévision ou au cinéma au cours d'une semaine normale, établissant ainsi une variable de comportement antérieur. Trois questions sur les attitudes ont suivi, évaluées sur une échelle de Likert de cinq points allant de « pas du tout d'accord » (1) à « tout à fait d'accord » (5).Ces questions portaient sur des thèmes liés au message prosocial "Get it Right", cherchant à remettre en question les attitudes minimisant l'impact négatif du piratage. Les participants ont ensuite été répartis aléatoirement en deux groupes : le groupe exposé au message et le groupe témoin, qui n'a vu qu'une page cliquable. Les intentions futures ont été mesurées par la question : « À l'avenir, au cours d'une semaine normale, combien de fois accéderez-vous illégalement à des émissions de télévision ou à des films ? » En soustrayant cette réponse de celle concernant le comportement passé, on a obtenu la variable dépendante du changement de comportement prévu.Bien que les intentions ne soient pas une mesure parfaite, des chercheurs soutiennent qu'elles sont un prédicteur fiable du comportement de piratage, avec une influence prédictive significative. Les statistiques descriptives ont révélé que 39,1 % des hommes et 35,8 % des femmes ont admis avoir piraté des émissions ou des films au moins une fois au cours de la semaine précédente, sans différence statistiquement significative (Xtest p-value = 0,24).Cependant, en analysant la fréquence, les femmes ont téléchargé ou visionné du contenu illicite 4,5 fois par semaine, tandis que les hommes l'ont fait 6,4 fois. Cette différence s'est avérée statistiquement significative (Xtest p-value = 0,01). Les résultats indiquent que ce sont surtout les jeunes hommes de la génération Z qui ont le comportement de piratage le plus fréquent, avec une moyenne de 11,3 accès au contenu par semaine.Une analyse de rang de Wilcoxon a été réalisée pour évaluer la disparité entre les sexes dans les réponses aux trois questions sur les attitudes. Les résultats ont révélé une différence statistiquement significative entre les sexes en ce qui concerne les déclarations « ne nuit pas à l'individu » et « ne nuit pas à la société », suggérant ainsi que les hommes présentent généralement des attitudes plus favorables envers le piratage par rapport aux femmes.Les chercheurs de Corte et Van Kenhove ont découvert que les campagnes prosociales, axées sur les dommages causés par le piratage aux créateurs et à l'économie, réduisaient les intentions de piratage. En revanche, les messages juridiques, mettant l'accent sur les sanctions légales, pouvaient augmenter les intentions de piratage, en particulier au sein d'un groupe composé majoritairement d'hommes, suggérant que les messages restrictifs peuvent être contre-productifs chez les pirates masculins.Une étude menée par Al-Rafee et Rouibah dans un pays du Moyen-Orient a également révélé un biais sexiste dans les résultats des messages anti-piratage. Grolleau et Meunier ont soulevé des préoccupations quant à l'efficacité générale des messages anti-piratage actuels, suggérant qu'ils pourraient contribuer à normaliser le comportement de piratage.Les chercheurs proposent une approche théorique basée sur la psychologie évolutionniste pour comprendre la réactance psychologique liée au piratage, en tenant compte des différences de genre. L'argument repose sur des adaptations évolutives, affirmant que les hommes et les femmes ont développé des réponses distinctes aux messages en raison de mécanismes évolutifs tels que la coopération, la concurrence et la sélection de groupe.L'étude utilise un framework évolutif pour évaluer trois messages anti-piratage actuels - deux menaçants (réponse graduée et Crimestoppers) et un prosocial (Get it Right). L'hypothèse principale est que les messages menaçants peuvent être plus efficaces chez les hommes, tandis que les messages prosociaux peuvent l'être davantage chez les femmes.L'expérience a été menée auprès de participants au Royaume-Uni recrutés via la plateforme Prolific. Les messages menaçants incluent la réponse graduée et Crimestoppers, tandis que le message prosocial est Get it Right. Les résultats attendus suggèrent que les hommes réagiront plus fortement aux messages menaçants, et que les individus avec des attitudes favorables au piratage auront des réactions plus fortes. L'échantillon de l'étude, bien que reflétant globalement la population adulte sur Internet, a délibérément inclus une surreprésentation des femmes pour compenser la tendance à un piratage plus fréquent chez les hommes.Les industries du cinéma et de la télévision jouent un rôle rentable dans l'économie mondiale, et la protection de leur propriété intellectuelle est cruciale pour encourager l'innovation et la croissance. Cependant, l’étude révèle qu'un tiers de la population admet avoir recours au piratage d'émissions de télévision ou de films, et environ un cinquième pense que cette pratique n'affecte pas négativement la société. Cette constatation souligne l'importance d'interventions visant à remettre en question ces attitudes envers le piratage.Cependant, les résultats indiquent que les messages pro-sociaux et éducatifs ne semblent pas efficaces pour réduire les intentions de piratage, bien que la méthode de diffusion puisse influencer ces résultats. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l'impact de messages éducatifs plus engageants sur les attitudes et les comportements liés au piratage.Cette étude suggère que le groupe qui pratique le piratage de manière plus fréquente, en l'occurrence les hommes ayant une attitude favorable envers le piratage, est également celui qui réagit de manière plus négative aux messages menaçants, suggérant l'existence d'une réactance psychologique. Notamment, le message qui a suscité le plus de réactions, à savoir Crimestoppers, était le plus détaillé en termes de risques techniques. Les auteurs supposent que le niveau de détail peut induire une réaction en fournissant davantage d'informations sur lesquelles baser une opposition, déclenchant ainsi un biais de confirmation.De futures recherches devraient explorer les nuances dans les messages de risque, en comparant l'influence du niveau de menace et du niveau de détail sur la réactivité des hommes ayant des attitudes favorables envers le piratage. Les résultats soulignent également la possibilité d'efficacité des messages menaçants, en particulier la riposte graduée, lorsqu'ils sont ciblés de manière spécifique envers les femmes pour réduire le piratage de manière globale.Source : University of Portsmouth, Psychological Reactance to Anti-Piracy Messages explained by Gender and Attitudes Quel est votre avis sur le sujet ?Les conclusions de l'étude menée par l'University of Portsmouth sont-elles pertinentes ?Y a-t-il des facteurs démographiques ou culturels qui pourraient influencer les réponses aux messages anti-piratage chez les hommes et les femmes?