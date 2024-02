Un homme de l'Oklahoma a plaidé coupable de fraude électronique après avoir piraté un site Web de vente aux enchères du gouvernement et acheté des véhicules et des bijoux pour 1 $, a annoncé le procureur des États-Unis Andrew M. Luger.Selon les documents du tribunal, entre le 25 février et le 6 mars 2019, Evan James Coker, 41 ans, a participé à un stratagème visant à frauder les ventes aux enchères de la General Service Administration ("GSA"). La GSA organise des ventes aux enchères en ligne par le biais desquelles elle vend du matériel excédentaire, y compris des biens excédentaires, saisis et confisqués, ainsi que du matériel dont les agences gouvernementales n'ont plus besoin. Les ventes aux enchères sont réalisées en ligne par l'intermédiaire de serveurs situés à Eagan, dans le Minnesota.Dans le cadre de son stratagème, M. Coker a participé à plusieurs ventes aux enchères de véhicules et de bijoux sur le site web de GSA Auctions. Lorsqu'il remportait une enchère particulière, il était dirigé vers le site pay.gov pour effectuer le paiement du montant de son enchère. Au lieu de verser le montant de son enchère gagnante, Coker a violé le site web pay.gov et a falsifié le véritable prix de l'enchère à 1 $.Au total, Coker a enchéri sur 19 articles et les a remportés, tout en ne payant frauduleusement qu'un dollar pour chacun d'entre eux. Grâce à son stratagème, M. Coker a obtenu trois véhicules, dont une Ford Escape Hybrid 2010, pour laquelle il a fait une offre de 8 327 dollars, une camionnette Ford F550, pour laquelle il a fait une offre de 9 000 dollars, et un camion Chevrolet C4500 Box Truck, pour lequel il a fait une offre de 22 700 dollars.M. Coker a plaidé coupable aujourd'hui devant le juge Michael J. Davis, au tribunal de district des États-Unis, d'un chef d'accusation de fraude électronique. Une audience de détermination de la peine sera fixée ultérieurement.Cette affaire est le résultat d'une enquête menée par le bureau de l'inspecteur général de la General Services Administration et le FBI.Les procureurs adjoints Matthew S. Ebert et Matthew D. Forbes sont chargés de l'affaire.