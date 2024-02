@GreatDismal 'Facial recognition' error message on vending machine sparks concern at University of Waterloohttps://t.co/DQrpI3faTa pic.twitter.com/GMgUJ2xyJ7 — Observations of Deviance Jewish AntiFascist (@AtBestIsKorny) February 24, 2024

Les étudiants ont remarqué que l'une des machines qui vendait des bonbons à l'université de Waterloo, près de Toronto, affichait un message indiquant qu'une erreur d'application s'était produite avec la reconnaissance faciale.", a déclaré River Stanley, un étudiant qui a enquêté sur les machines pour un article dans une publication universitaire.L'université a déclaré qu'elle retirerait les distributeurs automatiques "".Entre-temps, des étudiants ont collé de la gomme à mâcher sur les capteurs de la machine.Le fabriquant des machines, Invenda, a nié qu'il stockait ou transmettait des informations.La société a reconnu au journal scolaire mathNEWS qu'elle utilisait un "" dans les machines, mais a déclaré qu'elle fonctionnait "".", a déclaré Invenda.Le site web d'Invenda indique que les distributeurs automatiques intelligents peuvent détecter la présence d'une personne, son âge estimé et son sexe. Le site web a déclaré que le "Invenda a déclaré que le logiciel est conforme au règlement général sur la protection des données de l'Union européenne.L'essor du cloud computing et des technologies d'IA a popularisé l'utilisation de la reconnaissance faciale à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de traquer des criminels ou de déverrouiller des smartphones.Mais alors que des caméras apparaissent dans des endroits improbables à travers le monde, les activistes s'inquiètent de la perte de vie privée et affirment que la société pourrait être à l'aube d'une dystopie où Big Brother verrait tout.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la décision de l'université de Waterloo de retirer les distributeurs automatique est pertinente et justifiée ?Que pensez-vous des déclarations d'Invenda, trouvez-vous qu'elles sont crédibles ou pertinentes ?