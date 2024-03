Le cas d'une animatrice d'émission sur la technologie grand public

Ces dispositifs, illégaux dans de nombreux pays, permettent aux cambrioleurs de désactiver les systèmes d’alarme et les caméras de surveillance qui dépendent des signaux cellulaires et Wi-Fi pour fonctionner. En saturant l’espace aérien avec des signaux parasites, les brouilleurs empêchent la transmission des données, rendant ainsi les dispositifs de sécurité inopérants.Des rapports récents indiquent que des groupes criminels organisés utilisent cette technique pour entrer dans des maisons sans être détectés. Ces gangs sont décrits comme hautement fonctionnels et bien entraînés. Ils ciblent des maisons coûteuses, où ils peuvent rapidement voler des coffres-forts, des bijoux et d’autres objets de valeur avant de s’échapper sans laisser de trace.Kimberly Ann Komando est l'animatrice de deux émissions de radio quotidiennes et d'une émission de radio le week-end sur la technologie grand public.Elle raconte que le 16 février a commencé comme un vendredi soir ordinaire. Son mari et elle avaient décidé de rester à la maison, de faire griller du poulet et de préparer une salade pour le dîner. Vers 18 h 45, ils ont entendu un grondement sourd au-dessus de leurs têtes. Ils sont allés sur la terrasse arrière et deux hélicoptères de la police les ont survolés, braquant leurs lumières sur leur propriété, tandis qu'un membre des forces de l'ordre criait : « Police. Vous êtes en état d'arrestation. Restez là et je ne vous tirerai pas dessus ».Lorsqu'elle a regardé de l'autre côté de la clôture, une nuée de membres armés de l'équipe SWAT de Phoenix, accompagnés de quelques chiens, tournaient autour de la propriété. L'un d'eux a dit : « Oui, il y a un brouilleur ici ». Il l'a pris. Kimberly, abasourdie, a demandé : « Qu'est-ce qui se passe ? »Un membre du SWAT lui a répondu : « Madame, un gang sud-américain cible des maisons pour les voler. Le brouilleur indique que vous pourriez être la prochaine victime. Avons-nous la permission d'entrer dans votre propriété ? ». Elle a répondu par l'affirmative, puis il lui a demandé : « Si nous trouvons quelqu'un, allez-vous porter plainte pour que nous puissions l'arrêter ? » Elle a répondu : « Bien sûr ! »Elle a ouvert les portes d'accès à sa propriété et à la maison d'hôtes pendant que son mari lançait les clés à la police pour que les forces de l'ordre puissent ouvrir les barrières de sécurité. Il s'avère que lorsque le gang a vu que le couple était à la maison, il a probablement détourné son attention vers la maison voisine. Une maison située non loin n'a pas eu autant de chance.Le propriétaire a quitté la maison à 17 heures pour aller dîner et a reçu une notification indiquant que ses caméras de sécurité étaient hors ligne à 17 h 05. Il pensait qu'internet était tombé en panne. Le gang est entré par effraction et s'est emparé de 25 000 dollars en liquide et d'objets de valeur d'une valeur de 100 000 dollars. Ils sont entrés et sortis en moins de 10 minutes.Le gang place des brouilleurs cellulaires et Wi-Fi autour des maisons qu'ils ciblent. De cette façon, les caméras de sécurité et les téléphones sont inutilisables. Un policier de Phoenix lui a dit que le gang avait probablement remarqué que rien ne fonctionnait dans leur maison. Les caméras de sécurité et l'internet de leur maison sont câblés. Même lorsque les voleurs ont essayé de brouiller les signaux Wi-Fi, les lumières rouges des caméras de sécurité ont montré qu'elles enregistraient tout. Kimberley a indiqué qu'ils ont toujours une ligne téléphonique fixe.Les autorités policières conseillent aux propriétaires de maisons de prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser leurs biens. Cela inclut l’utilisation de systèmes de sécurité câblés, qui ne sont pas affectés par les brouilleurs Wi-Fi, et le maintien d’une ligne téléphonique fixe, qui peut servir de moyen de communication de secours.L’augmentation de ces cambriolages technologiquement avancés souligne l’importance pour les consommateurs de rechercher des intégrateurs professionnels pour installer des systèmes de sécurité résidentiels sophistiqués capables de contrecarrer les intentions des criminels.Bien que la technologie offre de nombreux avantages pour la sécurité des domiciles, elle présente également de nouvelles vulnérabilités que les criminels sont prêts à exploiter. Il est essentiel que les propriétaires restent vigilants et mettent à jour leurs systèmes de sécurité pour se protéger contre ces menaces émergentes.Source : vidéo dans le texteQuelles mesures avez-vous prises pour sécuriser votre domicile contre les cambriolages technologiques ?Pensez-vous que les progrès technologiques rendent les maisons plus vulnérables aux intrusions ? Pourquoi ?Comment les autorités devraient-elles réagir face à l’utilisation croissante de brouilleurs par les criminels ?Avez-vous déjà été victime d’un cambriolage où la technologie a été utilisée contre vous ?Quel rôle les fabricants de systèmes de sécurité devraient-ils jouer pour contrer ces nouvelles méthodes de cambriolage ?