France Travail victime d'une cyberattaque. 43 millions de personnes sont potentiellement concernées. Leurs noms, numéros de sécurité sociale et autres données personnelles peuvent avoir été dérobés

Envoyé par France Travail Envoyé par Compte tenu des investigations techniques menées, les données personnelles d’identification exposées sont les suivantes : nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, adresses mail et postale et numéros de téléphone. Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cet acte de cybermalveillance. Il n’existe donc aucun risque sur l’indemnisation.



La base de données qui aurait été extraite de façon illicite contient les données personnelles d’identification des personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr. C’est donc potentiellement les données personnelles de 43 millions de personnes qui ont été exfiltrées.

Une attaque qui a eu lieu entre le 6 février et le 5 mars

Comme le prévoit notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD), France Travail informera individuellement l’ensemble des personnes concernées par cette violation de données personnelles. France Travail a également déposé plainte et signalé l’incident à la CNIL.



Cette violation est susceptible de concerner notamment vos données d’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance), votre numéro de sécurité sociale (NIR), votre identifiant France Travail, vos adresses mail et postales et votre numéro de téléphone. Les mots de passe et vos coordonnées bancaires ne sont pas en revanche pas concernés.



Les conséquences potentielles de cette affaire concernent les différentes formes d'hameçonnage (phishing), de tentatives d'escroqueries ou d'usurpation d'identité dont pourraient être victime les personnes concernées par cet incident. Cybermalveillance.gouv.fr recommande d'être particulièrement vigilant face à tout appel téléphonique ou message (mail, SMS) qui pourrait utiliser vos données personnelles compromises dans le but de vous rendre crédible une tentative d'escroquerie ou d'hameçonnage ciblée. Pour plus d'information, vous pouvez également consulter notre article dédié sur les violations ou fuites de données personnelles.

Que pouvez-vous faire si vous êtes concerné(e) par cette violation de données ?

d’être particulièrement vigilant par rapport aux messages (SMS, mails) que vous pourriez recevoir, notamment s’ils vous invitent à effectuer une action en urgence, telle qu’un paiement ;

ne communiquez jamais vos mots de passes ou coordonnées bancaires par messagerie ;

si vous avez un doute, n’ouvrez pas les pièces jointes ; ne cliquez pas sur les liens contenus dans des messages qui vous invitent à vous connecter à un espace personnel ; accédez plutôt au site officiel correspondant directement via votre navigateur habituel ;

vérifiez périodiquement les activités et mouvements sur vos différents comptes ;

rendez-vous sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir des conseils pour vous prémunir d'actions visant à usurper votre identité - le parquet de Paris a déjà ouvert une enquête, les personnes souhaitant faire un dépôt de plainte sont invitées à le faire par l'intermédiaire de cybermalveillance ;

assurez-vous que vous utilisez, pour votre messagerie, vos comptes bancaires et autres services importants (impôts, sites de commerce en ligne, etc.), des mots de passes suffisamment robustes

Envoyé par CNIL Envoyé par Bien que, selon les informations dont la CNIL a actuellement connaissance, la fuite de donnée ne concernerait ni les mots de passe, ni des coordonnées bancaires, il est possible que les données ayant fait l’objet de la violation soient couplées, par des acteurs malveillants, à d’autres informations provenant de fuites de données antérieures. La vigilance est donc de mise, dans les prochains jours, mais aussi et surtout à plus long terme.

Les actions entreprises par France Travail

Conclusion

Les cybercriminels ont réussi à pénétrer les défenses numériques de France Travail, accédant à des informations sensibles qui pourraient inclure des noms, des adresses, des numéros de sécurité sociale, et d’autres données personnelles. Cette attaque soulève des inquiétudes majeures quant à la protection des informations des citoyens et la robustesse des infrastructures informatiques nationales.L’opération a débuté par une « usurpation d’identité de conseillers Cap emploi » (organisme en charge de la recherche d’emploi des personnes handicapées), a expliqué l’opérateur, à la suite de quoi France Travail a « remarqué des requêtes suspectes ».Les autorités ont immédiatement lancé une enquête pour évaluer l’étendue des dégâts et identifier les auteurs de l’attaque. France Travail a également mis en place des mesures d’urgence pour sécuriser ses réseaux et prévenir de futures intrusions. Les personnes affectées sont conseillées de surveiller leurs comptes et de rester vigilantes face à d’éventuelles fraudes ou usurpations d’identité.Cybermalveillance.gouv, la plateforme de prévention et d’assistance aux victimes a réagi dans la foulée, en rappelant les principales menaces après une exposition de données personnelles :Selon le service d'assistance aux victimes de cybermalveillances, l'attaque a eu lieu entre le 06 février et le 05 mars : « France Travail (anciennement Pôle emploi) a été victime d’une attaque informatique entre le 06 février et le 05 mars 2024 qui a conduit à l’exfiltration de données personnelles ».Si vous êtes une personne concernée, la CNIL vous conseille :Devant l’ampleur de la violation, la présidente de la CNIL a décidé de mener très rapidement des investigations afin de déterminer notamment si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD).Face à cet acte de cybermalveillance, nous recommandons aux personnes la plus grande vigilance quant aux risques d'hameçonnage (mails ou appels frauduleux) ou de tentatives d'usurpation d'identité. Nous leur rappelons de ne jamais communiquer leur mot de passe ou leurs coordonnées bancaires par téléphone ou par mail: France Travail comme les autres organismes publics ne le demandent jamais.Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Paris et confiée à la Brigade de Lutte Contre la Cybercriminalité de la Direction de la Police Judiciaire de Paris qui a mis en place un système de plainte simplifiée pour les personnes concernées accessible à l’adresse suivante : https://www.cybermalveillance.gouv.f...plainte-202403 Conscients des conséquences que cela peut engendrer, nous informerons via leur espace personnel ou par mail l’ensemble des personnes identifiées auxquelles nous présentons bien évidemment nos excuses. Un dispositif d’information dédié sera également disponible dans les prochaines heures via la plateforme téléphonique 39 49 afin d’accompagner tous ceux qui en auraient besoin.La sécurité des données confiées par les demandeurs d’emploi et les entreprises est une préoccupation constante pour nous. Face à la menace de cyber attaques qui pèse de plus en plus sur les entreprises et organisations au niveau national comme européen, nous nous devons de renforcer en continu nos dispositifs de protection, procédures et consignes. Aussi, dès la connaissance avérée de cette intrusion, nous avons pris des mesures complémentaires avec le réseau Cap emploi pour renforcer nos dispositifs de protection des accès à nos applicatifs par nos partenaires.Cet incident met en lumière la nécessité d’une cybersécurité renforcée et d’une vigilance constante face aux menaces numériques. Il est impératif que les institutions publiques et privées investissent davantage dans la protection des données pour défendre la vie privée des individus et l’intégrité des systèmes d’information. La cyberattaque contre France Travail est un rappel sévère que personne n’est à l’abri des menaces numériques. Alors que le monde devient de plus en plus connecté, la sécurité des données doit rester une priorité absolue pour tous les acteurs de la société.Sources : France Travail Quelles mesures préventives pensez-vous que France Travail aurait dû mettre en place pour éviter une telle cyberattaque ?Comment les institutions peuvent-elles renforcer leur cybersécurité face à l’augmentation des cyberattaques ?Quel rôle le gouvernement devrait-il jouer pour protéger les données personnelles des citoyens ?En tant qu’individu, quelles actions allez-vous entreprendre pour sécuriser vos données personnelles en ligne ?Pensez-vous que les entreprises et les organismes publics sont suffisamment transparents concernant les brèches de sécurité ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles devraient être les conséquences pour les auteurs de cyberattaques d’une telle ampleur ?Comment cette cyberattaque a-t-elle changé votre perception de la sécurité de vos informations personnelles ?