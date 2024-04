Rapport sur les menaces : État de l'hameçonnage 2024

Combien d'utilisateurs prennent sciemment des risques en matière de sécurité (indice : c'est beaucoup)

Pourquoi tant d'employés se sentent incertains quant à leur responsabilité en matière de sécurité

L'augmentation alarmante des tactiques d'hameçonnage sophistiquées telles que le contournement du MFA (EvilProxy), les attaques par téléphone et l'hameçonnage par code QR.

Quel est le secteur d'activité qui subit le plus d'attaques - et cela pourrait vous surprendre

Imaginez qu'un cyber-attaquant contourne vos défenses, non pas grâce à des prouesses techniques, mais par un simple courrier électronique. Souvent, le moyen le plus simple de violer la sécurité est d'exploiter le facteur humain. En fait, plus de 70 % des employés admettent avoir un comportement risqué qui les rend vulnérables.Téléchargez notre rapport 2024 State of the Phish et découvrez les principales conclusions d'une enquête menée auprès de 7 500 utilisateurs et de 1 050 professionnels de la sécurité :Vous obtiendrez des données réelles provenant de millions de messages de phishing simulés et d'e-mails malveillants signalés, des avis d'experts sur la manière de combler le fossé entre la sensibilisation à la sécurité et le comportement des employés, ainsi que des mesures concrètes pour modifier le comportement des utilisateurs, mettre en place un pare-feu et protéger votre organisation.