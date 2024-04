D'ici 2026, 75 % des agences fédérales américaines ne parviendront pas à mettre en œuvre des politiques de sécurité de confiance zéro en raison d'un manque de financement et d'expertise, selon Gartner, Inc.Gartner définit la confiance zéro (Zero Trust) comme un paradigme de sécurité qui part du principe qu'il ne faut faire confiance à aucun utilisateur final, qui identifie explicitement les utilisateurs et leur accorde le niveau d'accès précis nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. La confiance zéro n'est pas une technologie, un produit ou un service spécifique. Il s'agit plutôt d'un ensemble de principes de conception de la sécurité qui contraste avec l'approche traditionnelle de la sécurité basée sur le périmètre.", a déclaré Mike Brown, vice-président analyste chez Gartner. "Bien que les réalisations ou l'absence de réalisations en matière de confiance zéro puissent être prises en compte dans les audits, les rapports publics sur les détails spécifiques des progrès réalisés en matière de confiance zéro peuvent être limités ou obscurcis. Il s'agit d'éviter d'identifier les aspects les plus faibles de la cybersécurité gouvernementale au profit d'acteurs malveillants.", a déclaré M. Brown. "".Le non-respect des échéances politiques continuera d'exposer les agences fédérales à des risques qui pourraient être atténués.", a déclaré M. Brown. ": GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?