On sait depuis un certain temps que le mode Incognito de Chrome est loin d'être aussi privé que beaucoup le croient encore. En dépit des hypothèses formulées - en grande partie à la suite de fortes suggestions - Google a été en mesure de collecter des données de navigation privées, ce qui lui a valu d'être poursuivi en justice.Dans le cadre d'un règlement de recours collectif, l'entreprise a accepté de supprimer "", alors qu'elle avait précédemment déclaré que ce n'était pas possible. Grâce à ce changement d'avis, Google devrait éviter de devoir payer des milliards de dollars de dommages et intérêts.Le procès en question remonte à 2020, lorsque Google a été accusé de suivre l'activité de navigation en mode Incognito sans en informer les utilisateurs. Après de nombreuses péripéties juridiques, Google est parvenu à un accord avec les plaignants juste après Noël, mais les détails de cet accord viennent seulement d'être révélés.En vertu de cet accord, Google doit désormais utiliser sa politique de confidentialité et un écran d'accueil en mode "Incognito" pour informer les utilisateurs de la collecte de données. L'entreprise a également accepté de "". Elle avait précédemment indiqué "".Quel est votre avis sur le sujet ?