Commvault acquiert Appranix, pour renforcer et améliorer la cyber-résilience des entreprises

Commvault, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cyber-résilience et de protection des données pour les organisations de cloud hybride, a annoncé l'acquisition d'Appranix, une entreprise de cyber-résilience dans le cloud. L'objectif de cette acquisition est de permettre aux entreprises de se remettre plus rapidement d'une panne ou d'une cyberattaque.Selon Statista, la durée moyenne d'interruption après une attaque par ransomware est de 24 jours. Commvault aide ses clients à réduire ce temps d'arrêt en assurant une récupération rapide des données grâce à l'automatisation et à des offres de salles blanches virtuelles à la pointe de la technologie. Cependant, la récupération rapide des données n'est qu'une partie du problème.Afin de reconstruire les applications cloud critiques, il est également nécessaire de prendre en compte les données sur lesquelles ces applications reposent et l'infrastructure cloud qui gère le tout. Les dépendances comprennent le réseau, la configuration DNS, l'équilibrage de la charge des applications, l'accès aux groupes de sécurité, et bien plus encore. Appranix automatise tout cela et peut réduire le temps nécessaire à la reconstruction de plusieurs jours ou semaines à, dans certains cas, quelques heures ou minutes. "", a déclaré Sanjay Mirchandani, président-directeur général de Commvault. "", a déclaré Govind Rangasamy, fondateur et PDG d'Appranix. "" a déclaré Archana Venkatraman, directeur de recherche, Cloud Ops et Cloud Data Management, IDC.L'équipe d'Appranix rejoindra prochainement Commvault et l'intégration de la technologie d'Appranix dans le portefeuille de Commvault devrait être finalisée cet été. En attendant, les clients peuvent utiliser Appranix pour leurs besoins de détection et de reconstruction d'applications cloud, via les marketplaces AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.Commvault (NASDAQ : CVLT) est la référence en matière de cyber-résilience, aidant plus de 100 000 organisations à préserver la sécurité de leurs données et la résilience de leurs activités. Aujourd'hui, Commvault offre la seule plateforme de cyber-résilience qui combine la sécurité des données et la restauration rapide à l'échelle de l'entreprise, sur n'importe quelle charge de travail, n'importe où, avec le coût total de possession le plus bas.Appranix a révolutionné la cyber-résilience native dans le cloud grâce à son approche innovante de la reprise rapide et de la continuité des activités. Sa technologie permet aux entreprises de protéger, de récupérer et de gérer les applications et les données cloud de manière transparente contre les cybermenaces modernes.Pensez-vous que cette acquisition est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?