Les résultats montrent que de nombreuses entreprises ont du mal à mettre en œuvre des politiques de sécurité à l'échelle de l'entreprise, telles que des mesures d'authentification et des contrôles d'accès. 49 % des petites et moyennes entreprises interrogées ont indiqué qu'il s'agissait de l'un de leurs deux principaux défis en matière de gouvernance.Un peu plus d'un tiers (35 %) des petites entreprises s'inquiètent également du fait que la direction générale ne considère pas les cyberattaques comme un risque important, tandis que les grandes entreprises sont plus susceptibles de se heurter à un manque de budget (38 %) et de professionnels qualifiés (35 %).", déclare Siroui Mushegian, CIO de Barracuda Networks. "".Le rapport montre également que de nombreuses organisations s'inquiètent d'un manque de sécurité et de contrôle de la chaîne d'approvisionnement et de visibilité sur les tiers ayant accès à des données sensibles ou confidentielles. En outre, environ une entreprise sur dix ne dispose pas d'un plan d'intervention en cas d'incident, auquel elle pourrait faire appel en cas de violation réussie.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?