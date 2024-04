Chaîne d’infection en plusieurs étapes

Exécution de code Python

Type de système d'exploitation

le nom d'hôte

Version du système d'exploitation

Nom d'utilisateur de l'utilisateur connecté

Un identifiant unique pour l'appareil (uuid) généré par hachage de l'adresse MAC et du nom d'utilisateur.

Création de réseaux et de sessions : Utilisé pour les connexions persistantes : Cette fonction permet d'établir des connexions TCP persistantes, y compris la structuration et l'envoi de données au format JSON.

Les recommandations de Securonix

Sensibiliser les gens au fait qu'ils sont la cible d'attaques d'ingénierie sociale, tout comme la technologie est exploitée. Il est essentiel de rester très vigilant et d'assurer une sécurité continue, même dans les situations de stress intense, pour prévenir le problème.

En cas d'exécution de code, il convient de surveiller les répertoires de stockage des logiciels malveillants, en particulier les activités liées aux scripts dans les répertoires inscriptibles dans le monde entier. Dans le cas de cette campagne, les acteurs de la menace se sont installés dans des sous-répertoires trouvés dans le répertoire %APPDATA% de l'utilisateur.

Surveiller l'utilisation de langages de script autres que les langages par défaut, tels que Python, sur des terminaux et des serveurs qui ne devraient normalement pas les exécuter. Pour ce faire, il convient d'exploiter des journaux supplémentaires au niveau du processus, tels que Sysmon et PowerShell, afin d'élargir la couverture de détection des journaux.

Conclusion

L'ingénierie sociale est une tactique avancée utilisée par les cybercriminels pour manipuler les individus afin qu'ils divulguent des informations confidentielles ou effectuent des actions qu'ils n'auraient normalement pas faites. L'objectif de l'attaquant est de tromper l'utilisateur pour qu'il se compromette à son insu ou compromette son lieu de travail. Contrairement aux méthodes de piratage traditionnelles qui reposent sur l'exploitation, l'ingénierie sociale cible les vulnérabilités humaines en exploitant la manipulation psychologique. Cette méthode joue sur les traits humains fondamentaux tels que la confiance, la peur ou le désir d'être simplement utile.Dans le cas de la campagne d'attaque Dev Popper que Securonix a observée, une autre forme d'ingénierie sociale a été observée ; elle consiste à cibler des groupes professionnels spécifiques tels que les développeurs de logiciels. Cette technique, bien qu'elle ne soit pas extrêmement répandue en ce moment, est toujours d'actualité et Securonix rappelle qu'elle a été signalée à plusieurs reprises dans le passé par des cybercriminels nord-coréens.En résumé, les attaquants organisent de faux entretiens d'embauche pour les développeurs en se faisant passer pour des recruteurs légitimes. Au cours de ces entretiens frauduleux, les développeurs sont souvent invités à effectuer des tâches qui impliquent le téléchargement et l'exécution de logiciels à partir de sources qui semblent légitimes, telles que GitHub. Le logiciel contenait une charge utile Node JS malveillante qui, une fois exécutée, compromettait le système du développeur.Cette méthode est efficace car elle exploite l'engagement professionnel et la confiance du développeur dans le processus de candidature, où le refus d'exécuter les actions de l'intervieweur pourrait compromettre l'opportunité d'emploi. Les attaquants adaptent leur approche pour paraître aussi crédibles que possible, souvent en imitant de vraies entreprises et en reproduisant des processus d'entretien réels. Cette apparence de professionnalisme et de légitimité donne à la cible un faux sentiment de sécurité, ce qui facilite le déploiement de logiciels malveillants sans éveiller les soupçons.Les attaquants prennent contact en se faisant passer pour des employeurs cherchant à pourvoir des postes de développeurs de logiciels. Pendant l’entretien, les candidats sont invités à télécharger et à exécuter ce qui est présenté comme une tâche de codage standard à partir d’un dépôt GitHub. Le fichier est une archive ZIP contenant un package NPM, qui comprend un fichier README.md ainsi que des répertoires frontend et backend.Dans le répertoire Backend se trouve un seul fichier JavaScript qui, à première vue, semble être un simple extrait de code utilisant Mongoose, un paquetage Node.js qui permet la modélisation d'objets MongoDB dans un environnement asynchrone.Cependant, un examen plus approfondi révèle une énorme ligne de code hautement obscurci lorsque l'on fait défiler la page vers la droite. Un exemple de la taille de cette ligne peut être vu en regardant la barre de défilement dans la figure ci-dessus.Le fait de retirer le code JavaScript de imageDetails.js et de le placer dans son propre fichier permet de l'analyser un peu plus facilement. Le code est obscurci en utilisant plusieurs couches d'obscurcissement, y compris base64 et des substitutions de variables.Une fois que le développeur exécute le package NPM, un fichier JavaScript obfusqué (“imageDetails.js”) caché dans le répertoire backend est activé, exécutant des commandes ‘curl’ via le processus Node.js pour télécharger une archive supplémentaire (“p.zi”) depuis un serveur externe.Le fichier « .npl » est techniquement un fichier Python, sans extension, et utilise un point de départ « . » pour indiquer au système d'exploitation qu'il s'agit d'un fichier caché. Selon les paramètres du système d'exploitation, ce fichier peut être caché ou non à la vue de l'utilisateur.Le fichier contient une charge utile base64 importante et utilise une combinaison de manipulation et de décodage de chaînes pour exécuter le code Python caché à l'intérieur. Le codage Base64 et la logique XOR sont utilisés pour le contenu de la chaîne cachée. Celle-ci est ensuite exécutée en tant que code Python à l'aide de exec().L'archive contient donc la charge utile de l'étape suivante, un script Python obscurci (« npl ») qui fonctionne comme un RAT.Securonix explique que la première chaîne de code décodée s'exécute et recueille des informations sur le système et le réseau d'un ordinateur infecté, puis envoie ces données à un serveur distant :La deuxième chaîne décodée et exécutée est beaucoup plus longue que la première et contient beaucoup plus de fonctionnalités. Une fois exécuté, le script fonctionne de la même manière qu'un RAT (Remote Access Trojan), permettant à l'attaquant d'interagir à distance avec la machine de la victime. Après avoir analysé la partie décodée du script, Securonix a observé les capacités suivantes :Lorsqu'il s'agit d'attaques par ingénierie sociale, il est essentiel de maintenir un état d'esprit axé sur la sécurité, en particulier dans des situations intenses et stressantes telles que les entretiens d'embauche. Les attaquants à l'origine des campagnes DEV#POPPER en abusent, sachant que la personne à l'autre bout du fil est très distraite et beaucoup plus vulnérable. En matière de prévention et de détection, l'équipe de recherche sur les menaces de Securonix recommande ce qui suit :Bien que les auteurs de l'attaque Dev Popper ne soient pas connus, la tactique consistant à utiliser des appâts pour infecter des personnes avec des logiciels malveillants est toujours répandue, et il convient donc de rester vigilant face aux risques.Les chercheurs notent que la méthode « exploite l'engagement professionnel et la confiance du développeur dans le processus de demande d'emploi, où le refus d'exécuter les actions de l'intervieweur pourrait compromettre l'opportunité d'emploi », ce qui la rend très efficace. Les pirates nord-coréens ont utilisé la tactique de la « fausse offre d'emploi » dans de nombreuses opérations au fil des ans pour compromettre leurs cibles sur diverses plateformes.Source : Securonix Quelle est votre opinion sur l’utilisation d’offres d’emploi comme appât pour propager des logiciels malveillants ? Pensez-vous que cette tactique est efficace et pourquoi ?Comment les développeurs peuvent-ils se protéger contre de telles attaques ? Avez-vous des conseils spécifiques pour vérifier l’authenticité des offres d’emploi et des entretiens ?Quelles mesures pensez-vous que les entreprises devraient prendre pour renforcer la sécurité des candidats lors du processus de recrutement ?Quelles autres méthodes d’ingénierie sociale avez-vous rencontrées dans le domaine de la cybersécurité ? Partagez vos expériences ou vos connaissances.Pensez-vous que l’attribution des attaques à des acteurs de la menace spécifiques est importante ? Pourquoi ou pourquoi pas ?