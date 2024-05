La peine prononcée à l'encontre de cet homme à la double nationalité turque et américaine ne comprend que 78 mois de prison et trois ans de liberté surveillée, une amende de 40 000 dollars et la restitution de 100 millions de dollars à Cisco et à d'autres victimes.Le système comprenait plus de 180 expéditions de faux appareils Cisco expédiés de Chine et de Hong Kong entre 2014 et 2022, par l'intermédiaire de 19 entreprises de Floride et du New Jersey, de 15 magasins Amazon et de 10 magasins eBay dirigés par Aksoy. Pro Network Entities a reçu plus de 100 millions de dollars de revenus provenant de la vente de centaines de millions de dollars de faux équipements.Les équipements de réseau Cisco sont l'une des marques les plus populaires dans le monde. C'est pourquoi un marché noir de contrefaçons d'équipements Cisco remis à neuf s'est développé en Chine.Des équipements de réseau anciens, obsolètes et vulnérables aux attaques sont modifiés et remis à neuf pour ressembler aux équipements Cisco les plus récents et sont expédiés avec un emballage, une documentation et des licences logicielles contrefaits.Les appareils contrefaits sont ensuite vendus dans le monde entier pour le plus grand profit des Chinois, mais ils causent ensuite des milliers de dollars de pertes en raison de problèmes de mise en réseau, de systèmes défaillants, etc.Le gouvernement communiste chinois est connu pour son implication dans des attaques informatiques au niveau du matériel, des logiciels et des réseaux. Les appareils matériels peuvent être compromis par de minuscules puces ajoutées aux appareils d'origine, qui peuvent fournir une commande et un contrôle à distance. Les logiciels et les microprogrammes peuvent être modifiés par des logiciels malveillants et des chevaux de Troie.Les appareils de réseau obsolètes présentent souvent des failles de sécurité non corrigibles qui permettent à des pirates distants de pénétrer dans les réseaux internes des entreprises, des gouvernements et des forces armées.Le rapport du gouvernement américain sur l'utilisation d'équipements contrefaits fournis par Pro Network Entities dans les systèmes de soutien au combat de l'US Air Force, de l'armée et de l'armée de l'air pour les avions de combat F-15, F-18, F-22, l'hélicoptère d'attaque AH-64 Apache, l'avion de patrouille P-8 et le bombardier B-52 Stratofortress à capacité d'armement nucléaire est extrêmement inquiétant. Le NCIS, le DCIS, l'OIG, le DoD, le CBP et d'autres organismes n'ont pas confirmé si tous les faux appareils Cisco ont été retirés du service.Les lecteurs chargés de la sécurité des réseaux devraient examiner attentivement les dossiers d'achat d'équipements Cisco, puis remplacer le plus rapidement possible tous les équipements de réseau potentiellement contrefaits (peut-être par une autre marque comme celle-ci sur Amazon). Les équipements retirés du marché doivent être détruits, car les appareils contrefaits peuvent être revendus lorsqu'ils sont recyclés.Peter G. Sheridan, juge du district des États-UnisQuel est votre avis sur le sujet ?D'après vous, quelles mesures devront-être mises en œuvre pour lutter contre ces pratiques ?