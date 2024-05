Avec une moyenne de 700 groupes pour 1 000 utilisateurs, il est difficile pour les administrateurs de choisir les groupes et les rôles les moins privilégiés qui répondront aux besoins d'un employé, d'un sous-traitant ou d'un compte de service donné.", déclare Tarun Thakur, cofondateur et PDG de Veza. "Parmi les autres conclusions, les organisations utilisent en moyenne 1,75 plateforme d'identité, les plus importantes étant Entra ID de Microsoft, Active Directory (AD) de Microsoft et Okta. L'adoption du cloud et de la GenAI a également augmenté le nombre d'identités non humaines, telles que les comptes de service et les mandants de service. Le rapport constate un ratio de 17 pour 1 entre les identités non humaines et les travailleurs humains. Ce phénomène est particulièrement répandu dans AWS, Azure et Google Cloud.Les permissions dormantes sont également omniprésentes. Les utilisateurs désactivés représentent 16,5 % de toutes les autorisations attribuées aux utilisateurs dans les plateformes d'identité, en particulier dans Active Directory et Entra ID de Microsoft. 14,7 % des utilisateurs sont considérés comme dormants.Bien que seulement 0,1 % des utilisateurs des plateformes d'identité soient explicitement désignés comme des comptes privilégiés, les privilèges implicites sont fréquents. 34 % des autorisations effectives recensées par Veza incluent la possibilité de supprimer des données.L'authentification multi-facteurs (MFA) n'est pas non plus une évidence. Sur les millions d'identités analysées par Veza, 13 % des utilisateurs n'ont toujours pas activé l'authentification multi-facteurs.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?