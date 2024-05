Des frères formés au MIT accusés d'avoir volé 25 millions de dollars en cryptomonnaie en 12 secondes dans le cadre d'un système de blockchain Ethereum

Ethereum est une blockchain décentralisée dotée d'une fonctionnalité de contrat intelligent. L'éther est la cryptomonnaie native de la plateforme. Parmi les cryptomonnaies, l'éther est la deuxième derrière le bitcoin en termes de capitalisation boursière. Il s'agit d'un logiciel open-source.Ethereum permet à quiconque de déployer des applications décentralisées permanentes et immuables, avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir. Les applications financières décentralisées (DeFi) fournissent des instruments financiers qui ne dépendent pas directement d'intermédiaires financiers tels que les courtiers, les bourses ou les banques. Cela facilite les emprunts contre les avoirs en cryptomonnaie ou les prêts contre intérêts. Ethereum permet également aux utilisateurs de créer et d'échanger des jetons non fongibles (NFT), qui sont des jetons qui peuvent être liés à des actifs numériques uniques, tels que des images.Des frères formés au MIT sont accusés d'avoir volé 25 millions de dollars de cryptomonnaies en 12 secondes dans le cadre d'un système de blockchain Ethereum. Anton et James Peraire-Bueno ont été accusés de fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Les enquêteurs les ont accusés d'avoir passé des mois à préparer leur vol dans la blockchain Ethereum, à appâter leurs victimes et à créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs profits illicites.Selon les documents d'inculpation, les deux hommes ont étudié les mathématiques et l'informatique "", ce qui, selon les procureurs, leur a permis d'acquérir un ensemble unique de compétences qui leur ont permis de mener à bien cette entreprise inédite en l'espace de quelques secondes. James Peraire-Bueno est répertorié comme diplômé du Massachusetts Institute of Technology en 2021, et le bureau d'enregistrement du MIT a confirmé qu'Anton Peraire-Bueno a obtenu une licence en informatique et ingénierie en février 2024, et James Peraire-Bueno une licence en mathématiques, informatique et ingénierie aérospatiale en juin 2019, ainsi qu'une maîtrise en aéronautique et astronautique en juin 2021.Les frères auraient commencé à préparer le terrain en décembre 2022, en s'engageant dans ce que les enquêteurs ont appelé une opération de "baiting" (appât) qui visait trois victimes spécifiques sur la plateforme numérique Ethereum. Ils sont spécifiquement accusés d'avoir exploité les "validateurs" de la blockchain, des éléments vitaux pour l'intégrité et la sécurité des transactions.", ont allégué les procureurs dans les documents judiciaires. Les enquêteurs ont déclaré que le complot des accusés a pris des mois à être planifié mais seulement 12 secondes à être exécuté, ce qui aurait permis de récolter environ 25 millions de dollars de la part de leurs victimes involontaires.D'avril à juin de l'année dernière, Peraire-Buenos sont accusés d'avoir blanchi leur argent par l'intermédiaire de sociétés écrans. Les procureurs ont déclaré que le duo a même rejeté les demandes répétées d'une victime, de l'avocat de la victime et d'un représentant d'Ethereum pour restituer la cryptomonnaie. Ils ont été arrêtés et devraient comparaître pour la première fois devant les tribunaux fédéraux de New York et de Boston.", a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco dans un communiqué.: Lisa Monaco, procureure générale adjointeQuel est votre avis sur cette affaire ?