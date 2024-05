BreachForums est un forum de cybercriminalité utilisé par des acteurs de la menace pour acheter, vendre et échanger des données volées, notamment des identifiants et des informations personnelles et financières. Les autorités ont également saisi la page Telegram du forum de piratage.Le site web affiche actuellement un message informant les visiteurs qu'il a été saisi par les forces de l'ordre. Le site affiche également les logos des organismes chargés de l'application de la loi qui ont participé à l'opération, notamment la NCA britannique, la police fédérale australienne, la police néo-zélandaise et la police suisse. "", indique le message publié sur le site saisi. "Selon la déclaration publiée par les forces de l'ordre sur le site breachforums.ic3.gov, le FBI indique qu'il enquête sur les forums de piratage criminel connus sous les noms de BreachForums et Raidforums.De juin 2023 à mai 2024, BreachForums (hébergé sur breachforums.st/.cx/.is/.vc) était dirigé par le célèbre acteur ShinyHunters. De mars 2022 à mars 2023, une version distincte de BreachForums (hébergée sur breached.vc/.to/.co) a été gérée par l'acteur de menace Pompompurin. En juillet 2023, le propriétaire de BreachForums, Conor Brian Fitzpatrick, alias Pompompurin, a plaidé coupable de piratage informatique.En mars 2023, les forces de l'ordre américaines ont arrêté Pompompurin. Les agents ont passé des heures à l'intérieur et à l'extérieur du domicile du suspect et ont été vus en train de retirer plusieurs sacs de preuves de la maison. L'homme a été inculpé pour avoir sollicité des individus dans le but de vendre des dispositifs d'accès non autorisés. Fitzpatrick a été libéré moyennant une caution de 300 000 dollars signée par ses parents.Le forum de piratage BreachForums a été lancé en 2022 après la saisie de RaidForums par les autorités policières dans le cadre de l'opération TOURNIQUET. pompompurin a toujours déclaré qu'il n'était "". Raidforums (hébergé sur raidforums.com et géré par Omnipotent) était le forum de piratage prédécesseur des deux versions de BreachForums et a fonctionné de début 2015 à février 2022.Les personnes disposant d'informations susceptibles de contribuer aux enquêtes sur BreachForums v2, BreachForums v1 ou Raidforums peuvent remplir le questionnaire figurant sur le site web.Quel est votre avis sur cette affaire ?