Sur la base d'une enquête menée par Censuswide auprès de plus de 8 000 consommateurs adultes, répartis équitablement entre le Royaume-Uni, les États-Unis, Singapour et le Mexique, le rapport de Jumio révèle que seuls 15 % des consommateurs déclarent n'avoir jamais été confrontés à une vidéo, un fichier audio ou une image truquée auparavant, tandis que 60 % ont été confrontés à un deepfake au cours de l'année écoulée.Les gens surestiment également leur capacité à repérer les "deepfakes". 60 % d'entre eux pensent pouvoir détecter une deepfake, contre 52 % en 2023. Les hommes sont plus confiants dans leur capacité à repérer un "deepfake" (66 % contre 52 % en 2023) (66 % contre 55 % des femmes), les hommes âgés de 18 à 34 ans étant les plus confiants (75 %), tandis que les femmes âgées de 35 à 54 ans sont les moins confiantes (52 %).", déclare Stuart Wells, directeur technologique de Jumio. "".Bien que 60 % des personnes interrogées appellent à une plus grande réglementation de l'IA, la confiance dans le gouvernement pour ce faire varie, 69 % des Singapouriens exprimant leur confiance dans la capacité de leur gouvernement à réglementer l'IA, contre seulement 26 % au Royaume-Uni, 31 % aux États-Unis et 44 % au Mexique.La fraude est également une source d'inquiétude : 68 % des personnes interrogées déclarent savoir ou soupçonner qu'elles ont été victimes d'une fraude en ligne ou d'une usurpation d'identité, ou qu'elles connaissent quelqu'un qui en a été victime. Qu'ils aient été ou non victimes de fraude ou d'usurpation d'identité, la plupart des consommateurs craignent quotidiennement d'être victimes de violations de données (79 %) et d'attaques par prise de contrôle de compte (77 %).Plus de 70 % des consommateurs déclarent qu'ils consacreraient plus de temps à la vérification de l'identité si ces mesures amélioraient la sécurité dans des secteurs tels que les services financiers (77 %), les soins de santé (74 %), l'administration (72 %), la vente au détail et le commerce électronique (72 %).Lors de la création d'un nouveau compte en ligne, les consommateurs du monde entier déclarent que la prise d'une photo de leur pièce d'identité et d'un selfie en direct serait la vérification la plus précise de l'identité (21 %), la création d'un mot de passe sécurisé arrivant juste derrière (19 %).Jumio aide les organisations à connaître et à faire confiance à leurs clients en ligne. De l'ouverture d'un compte à la surveillance continue, la plateforme Jumio fournit une vérification d'identité pilotée par l'IA, des signaux de risque et des solutions de conformité qui vous aident à établir, maintenir et réaffirmer la confiance avec précision.S'appuyant sur des technologies puissantes, notamment l'automatisation, la biométrie, l'IA/l'apprentissage automatique, la détection de la vivacité et l'orchestration sans code avec des centaines de sources de données, Jumio vous aide à lutter contre la fraude et la criminalité financière, à intégrer plus rapidement les bons clients et à respecter la conformité réglementaire, notamment en matière de KYC et d'AML.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?