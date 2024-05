En 2022, la Russie a lancé une invasion massive de l'Ukraine, menant une guerre génocidaire contre mon pays. L'Ukraine est frappée quotidiennement par tous les types d'armes (sauf nucléaires). Home Assistant m'aide à rester en sécurité et m'informe des menaces imminentes.



Nous entendons la sirène plusieurs fois par jour. La vie s'arrêterait complètement si nous nous rendions à l'abri chaque fois que la sirène retentit. Alors, les gens s'adaptent.



En Ukraine, nous avons tendance à différencier les niveaux de danger. Lorsque la sirène retentit, pratiquement tout le monde commence à consulter son téléphone : "Que se passe-t-il ?"



Nous disposons de diverses applications et de canaux Telegram pour surveiller le type de danger, les trajectoires des missiles et comprendre si nous sommes en danger direct ou si nous pouvons continuer à vivre une minute de plus.



Voilà à quoi ressemble la guerre au XXIe siècle : vous pouvez pratiquement surveiller un missile ou un drone qui tente de vous tuer depuis votre téléphone. C'est comme un épisode de Black Mirror dans la vraie vie. 😅



Il existe différents types d'alarmes aériennes avec différents niveaux de danger :



Décollage d'un MiG-31K : Cela peut se produire plusieurs fois au cours de la journée. Le MiG-31K peut transporter un missile hypersonique Kh-47M2 Kinzhal très dangereux. Bien que cela se produise rarement, il est impossible de prévoir quand le missile est attaché et quand il ne l'est pas, c'est pourquoi la plupart des gens tolèrent ce niveau de danger.



: Cela peut se produire plusieurs fois au cours de la journée. Le MiG-31K peut transporter un missile hypersonique Kh-47M2 Kinzhal très dangereux. Bien que cela se produise rarement, il est impossible de prévoir quand le missile est attaché et quand il ne l'est pas, c'est pourquoi la plupart des gens tolèrent ce niveau de danger. Attaque de drones suicides : Généralement menée par des drones iraniens Shahed 136. La plupart d'entre eux sont abattus, mais ils restent dangereux et effrayants. Nous les appelons "mobylettes" ou "tondeuses à gazon" en raison du bruit de leur moteur.



: Généralement menée par des drones iraniens Shahed 136. La plupart d'entre eux sont abattus, mais ils restent dangereux et effrayants. Nous les appelons "mobylettes" ou "tondeuses à gazon" en raison du bruit de leur moteur. Attaque par un missile balistique : Cela peut se produire plusieurs fois par jour. Les missiles balistiques, comme le 9K720 Iskander, sont extrêmement rapides (2 km/s). Vous n'avez que 10 minutes pour vous cacher quelque part. En général, le moyen le plus rapide est de se cacher derrière deux murs (un couloir ou une salle de bain).



: Cela peut se produire plusieurs fois par jour. Les missiles balistiques, comme le 9K720 Iskander, sont extrêmement rapides (2 km/s). Vous n'avez que 10 minutes pour vous cacher quelque part. En général, le moyen le plus rapide est de se cacher derrière deux murs (un couloir ou une salle de bain). Attaque par missile de croisière : Les missiles de croisière, comme le Kalibr, sont relativement lents et volent comme un avion. Néanmoins, ils peuvent parcourir une longue distance et atteindre facilement n'importe quel point du pays.



Bien entendu, le type d'attaque le plus dangereux est une attaque combinée. Cela signifie que tous les éléments ci-dessus s'abattent simultanément sur les villes ukrainiennes. Ces attaques ont généralement lieu la nuit, à 4 heures du matin. Les drones et les missiles de croisière sont utilisés pour épuiser les défenses aériennes, suivis de frappes balistiques et/ou hypersoniques.



Home Assistant est un logiciel open-source et gratuit pour l'automatisation des appareils domestiques. Conçu pour être une plateforme indépendante de l'écosystème de l'internet des objets (IoT), Home Assistant est un hub pour la maison intelligente, en mettant l'accent sur le contrôle local et la vie privée. L'assistant domestique en tant que tel prend en charge le contrôle des appareils et des services connectés à la maison intelligente. Les informations provenant de tous les appareils et de leurs attributs que l'application voit, peuvent être utilisées et contrôlées via l'automatisation ou le script à l'aide de la programmation.En 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine. L'Ukraine est frappée quotidiennement par des attaques. Denys Dovhan, un développeur ukrainien, utilise Home Assistant pour rester en sécurité et s'informe des menaces imminentes. Home Assistant intègre un système d'alarme ukrainien. Il surveille ainsi le système national d'alarmes aériennes et fait basculer les capteurs de sécurité en automatique avec Home Assistant.Un capteur vérifie les canaux Telegram, parcourt la liste des messages et vérifie si un message contient des mots d'alarme d'une attaque. Un autre capteur surveille les mots-clés spécifiques à sa ville, son quartier, ou les attaques rapides, signifiant un danger direct pour lui. En cas de danger, Home Assitant envoie une notification critique et annonce le message sur les haut-parleurs intelligents.Voici ce qu'il déclare tout en partageant sa configuration :