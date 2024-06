Twitch est un service américain de diffusion vidéo en direct qui se concentre sur la diffusion en direct de jeux vidéo, y compris les compétitions esports, en plus d'offrir des diffusions musicales, du contenu créatif et des diffusions « in real life ». Twitch est exploité par Twitch Interactive, une filiale d'Amazon. Il a été lancé en juin 2011 en tant que spin-off de la plateforme de streaming généraliste Justin.tv. Le contenu du site peut être visionné en direct ou par le biais de la vidéo à la demande. Les jeux présentés sur la page d'accueil actuelle de Twitch sont répertoriés en fonction des préférences du public et comprennent des genres tels que les jeux de stratégie en temps réel (RTS), les jeux de combat, les jeux de course et les jeux de tir à la première personne.Le Conseil consultatif sur la sécurité compte parmi ses membres le Dr Sameer Hinduja, codirecteur du Cyber Bullying Research Center, et le Dr T.L. Taylor, cofondateur et directeur d'AnyKey, une organisation qui milite pour l'inclusion et la diversité dans les jeux vidéo et les sports électroniques. Emma Llansó, directrice du projet sur la liberté d'expression au Centre pour la démocratie et la technologie, est également présente.Dans un courriel envoyé aux membres, Twitch leur aurait dit qu'à l'avenir, « le Conseil consultatif de sécurité sera principalement composé d'individus qui servent en tant qu'ambassadeurs Twitch ». La filiale d'Amazon n'a mentionné aucun nom, mais elle décrit ses ambassadeurs comme des personnes qui « contribuent de manière positive à la communauté Twitch - qu'il s'agisse d'être des modèles pour leur communauté, d'établir de nouveaux genres de contenu ou d'avoir des histoires inspirantes qui donnent du pouvoir à ceux qui les entourent ».Dans un communiqué, Elizabeth Busby, responsable des communications sur la confiance et la sécurité de Twitch, a déclaré que les nouveaux membres du conseil « offriront [au site web] des perspectives nouvelles et diversifiées » après avoir travaillé avec les mêmes membres principaux pendant des années. « Nous sommes ravis de travailler avec nos ambassadeurs Twitch mondiaux, qui sont tous actifs sur Twitch, qui connaissent notre travail de sécurité de première main et qui ont un large éventail d'expériences à partager », a ajouté Elizabeth Busby.On ne sait pas encore si les ambassadeurs qui prendront la place des membres actuels du conseil seront rémunérés ou s'ils sont censés apporter leur aide à l'entreprise gratuitement. Dans ce dernier cas, il pourrait s'agir d'une mesure de réduction des coûts : les membres sortants étaient payés entre 10 000 et 20 000 dollars par an, selon CNBC. En janvier dernier, Twitch a également licencié 35 % de ses effectifs afin de « réduire les coûts » et de « construire une entreprise plus durable ». Le même mois, l'entreprise a également réduit les revenus des streamers pour chaque abonnement Twitch Prime qu'ils génèrent.CNBCQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette décision de Twitch crédible ou pertinente ?