Le rapport, basé sur une enquête menée auprès de 500 experts seniors en cybersécurité d'entreprises de plus de 1 000 employés, révèle que les cadres sont particulièrement menacés : 61 % des organisations ont connu une augmentation des incidents de type « deepfake » au cours de l'année écoulée, 75 % de ces attaques usurpant l'identité du PDG de l'organisation ou d'un autre membre de la direction.L'IA fait également des ravages parmi les professionnels de la cybersécurité, 66 % d'entre eux admettant que leur niveau de stress est pire que l'année dernière.« Les cyberattaques générées par l'IA continuent d'augmenter de façon exponentielle, et les organisations ne peuvent plus se défendre contre elles en s'appuyant sur des outils de cybersécurité traditionnels et réactifs », déclare Lane Bess, PDG de Deep Instinct. « Voici le défi que je lance aux RSSI, aux conseils d'administration et aux équipes de sécurité : donner la priorité à la prévention avant qu'il ne soit trop tard. Le Deep Learning est le seul moyen de combattre ces menaces alimentées par l'IA en prédisant et en prévenant la prochaine cybermenace avant qu'elle ne se produise, en renforçant la résilience de la cybersécurité et en atténuant l'épuisement professionnel. »Parmi les autres résultats, 41 % des organisations s'appuient encore sur des solutions de sécurité EDR (Endpoint Detection and Response) pour se protéger de l'IA adverse - mais moins d'un tiers (31 %) prévoient d'augmenter leurs investissements EDR pour se préparer à des attaques inconnues. 42 % des organisations utilisent actuellement des technologies préventives, comme les plateformes de prévention prédictive, pour se protéger contre l'IA adverse. Cependant, plus de la moitié (53 %) des professionnels de la sécurité ressentent une pression de la part de leur conseil d'administration pour adopter des outils qui leur permettent de prévenir la prochaine cyberattaque.Deep Instinct Prevention Platform est le premier et le seul framework de cybersécurité basé sur l'apprentissage profond au monde, créé en 2015 par Guy Caspi, Nadav Maman et le Dr Eli David. Deep Instinct adopte une approche axée sur la prévention pour arrêter les ransomwares et autres logiciels malveillants, en stoppant les menaces en moins de 20 ms, soit 750 fois plus vite que les ransomwares connus les plus rapides capables de chiffrer. Deep Instinct a été fondée à Tel Aviv, en Israël. Aujourd'hui, les opérations commerciales sont basées à New York, aux États-Unis, avec une forte présence à Tel Aviv, principalement axée sur les produits, l'ingénierie et la recherche sur les menaces. En septembre 2022, Lane Bess, ancien PDG de Palo Alto Networks et directeur de l'exploitation de Zscaler, a pris la direction de l'entreprise. L'approche innovante de Deep Instinct en matière de cybersécurité a gagné la confiance de clients du monde entier et est soutenue par des investisseurs de premier plan.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Deep Instinct crédibles ou pertinentes ?