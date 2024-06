Le problème est aggravé par un manque d'automatisation. 64 % des entreprises déclarent ne pas avoir automatisé les processus de rapprochement des factures entrantes avec les commandes, les contacts et les informations de paiement des fournisseurs. Plus de la moitié d'entre eux (52 %) affirment que sans rapprochement automatisé des factures, les entreprises sont des "cibles faciles" en matière de fraude.« La facturation est un domaine propice aux fraudeurs et aux cybercriminels. Ils utilisent généralement des factures de faible valeur qui semblent authentiques pour diriger les paiements vers de faux comptes bancaires », déclare Stephen Carter, directeur de la stratégie des paiements chez Ivalua. « Bon nombre de ces fausses factures sont acceptées par les employés parce qu'elles ont l'air convaincantes, et les montants sont souvent inférieurs aux seuils de paiement ou à la valeur attendue. Les organisations sont également confrontées à des risques liés à des fraudeurs travaillant au sein même de l'entreprise. Cette menace interne implique que des cadres supérieurs intervertissent les coordonnées bancaires des fournisseurs dans les cycles de paiement pour empocher eux-mêmes l'argent - cette activité est difficile à repérer et prête à être exploitée. »Le manque de communication entre les équipes est également un problème : 39 % des responsables des achats déclarent qu'il y a un énorme fossé dans la communication entre les équipes financières et les équipes d'achat. Cette situation entraîne également des retards de paiement : 49 % des entreprises paient leurs fournisseurs plus tard qu'il y a un an, tandis que 50 % d'entre elles retardent le paiement de leurs fournisseurs d'un mois ou plus. 32 % ont du mal à savoir si les fournisseurs ont été payés.« Ces escroqueries ne sont pas les menaces les plus sophistiquées sur le plan technologique, mais elles se produisent toujours, et il est donc clair que de meilleures mesures de protection sont nécessaires », ajoute M. Carter. « En numérisant les processus, les entreprises peuvent automatiser la comparaison des factures avec les commandes et les contacts, et bloquer les changements d'informations sur les fournisseurs, tels que les paiements ou les coordonnées bancaires. Cela permet aux organisations de séparer les tâches, de supprimer les seuils et de ne payer que les fournisseurs approuvés, éliminant ainsi les possibilités de fraude. »Ivalua est un fournisseur de solutions Source-to-Pay basées sur le cloud. Sa plateforme complète et unifiée permet aux entreprises de gérer efficacement toutes les catégories de dépenses et tous les fournisseurs, d'augmenter la rentabilité, d'améliorer la performance ESG, de réduire les risques et d'améliorer la productivité des employés. Plus de 400 organisations à travers le monde, dont beaucoup sont des marques reconnues, lui ont accordé leur confiance.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'Ivalua crédibles ou pertinentes ?