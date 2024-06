Interdiction de Kaspersky Lab, Inc

Afin de protéger notre nation, le ministère du commerce (Department of Commerce) a publié une décision finale interdisant à Kaspersky Lab, Inc. et à ses sociétés affiliées, filiales et sociétés mères (Kaspersky) de s'engager dans des transactions impliquant la fourniture de certains produits et services de cybersécurité et d'antivirus à des personnes américaines. Conformément à cette décision finale, toute revente de logiciels de cybersécurité ou d'antivirus de Kaspersky, toute intégration de logiciels de cybersécurité ou d'antivirus de Kaspersky dans d'autres produits et services, ou toute concession de licence de logiciels de cybersécurité ou d'antivirus de Kaspersky à des fins de revente ou d'intégration dans d'autres produits ou services, sont interdites aux États-Unis ou par les ressortissants américains.Les produits et services de Kaspersky présentent un risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis et la sécurité des personnes américaines, ainsi qu'un risque excessif de subversion ou de sabotage de l'intégrité et du fonctionnement des technologies et services de l'information et de la communication (TSIC) aux États-Unis. En particulier, il existe un risque important d'atteinte à l'intégrité et au fonctionnement des ICTS et de la chaîne d'approvisionnement des TSIC aux États-Unis.Le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) a procédé à un examen des transactions de Kaspersky en matière de cybersécurité et d'antivirus en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordre exécutif 13873 et le règlement 15 C.F.R. Part 7. L'Office of Information and Communications Technology and Services (OICTS) au sein du BIS a déterminé que les transactions présentaient un certain nombre de risques pour les États-Unis et les a donc interdites.Le BIS a constaté que les dangers des produits et services de Kaspersky en matière de cybersécurité et d'antivirus ("offres TSIC") posent des risques inacceptables pour la sécurité nationale des États-Unis ainsi que pour la sécurité et la sûreté de sa population. Les facteurs de risque pris en compte sont les suivants :Le BIS a constaté que les produits TSIC de Kaspersky présentent les risques suivants pour la sécurité nationale des États-Unis ainsi que pour la sécurité et la sûreté des personnes américaines :Le BIS a émis une décision finale qui interdit à Kaspersky de s'engager dans les transactions TSIC suivantes aux États-Unis ou avec des personnes américaines :La décision finale prend effet comme suit :A 12h00 EDT le, il est interdit à Kaspersky de conclure tout nouvel accord avec des personnes américaines impliquant une ou plusieurs transactions ICTS identifiées ci-dessus.À 12h00 EDT le, il sera interdit à Kaspersky, ainsi qu'à ses successeurs ou cessionnaires, de :À 12h00 EDT le, ce qui suit est interdit :Le ministère reconnaît que de nombreux particuliers et entreprises américains utilisent les logiciels Kaspersky pour se protéger contre les virus et autres cybermenaces. Pour donner aux utilisateurs du logiciel Kaspersky le temps de chercher d'autres produits et services, le Département a calibré son interdiction pour permettre à Kaspersky de continuer à exploiter le KSN pour les personnes américaines, ainsi que de fournir des mises à jour de signatures anti-virus et des mises à jour de la base de code aux abonnés américains actuels et aux utilisateurs de produits et services de cybersécurité et anti-virus tels qu'identifiés dans l'annexe B, jusqu'à 12:00 AM EDT le 29 septembre 2024.Après 12h00 EDT le 29 septembre 2024, il sera interdit à Kaspersky de fournir des mises à jour de signatures antivirus et des mises à jour de base de code associées aux transactions ICTS identifiées ci-dessus, et d'exploiter le KSN aux États-Unis ou sur le système de technologie de l'information d'une personne américaine.La présente décision finale ne s'applique pas aux transactions portant sur les produits et services de Kaspersky Threat Intelligence, les produits et services de Kaspersky Security Training ou les services de consultation ou de conseil de Kaspersky (y compris SOC Consulting, Security Consulting, Ask the Analyst et Incident Response) qui sont de nature purement informative ou éducative.