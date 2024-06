Proton VPN est désormais utilisable gratuitement sans compte sur Android, une annonce qui intervient quelques jours seulement après que Google a fermé son service VPN One

Controverses et préoccupations

Auparavant, pour utiliser Proton VPN, les utilisateurs devaient créer un compte et se connecter à l’application. Désormais, cette étape n’est plus nécessaire. Après avoir configuré le profil VPN, les utilisateurs Android peuvent se connecter directement au service depuis la page d’accueil de l’application. C’est un moyen plus simple et plus rapide d’accéder à la protection VPN.En effet, la société a annoncé que son application sur Android prend désormais en charge les connexions sans identifiant. Essentiellement, cela signifie que les utilisateurs sur Android peuvent maintenant commencer à utiliser Proton VPN sans avoir besoin de créer ou de se connecter à un compte.En plus d'annoncer l'accès VPN sans avoir besoin d'un compte, Proton a également étendu son offre de serveurs gratuits à 21 pays. Cette expansion vise à aider les résidents de ces pays à accéder à Internet de manière privée, en particulier dans le contexte des élections qui se déroulent cette année. Si vous êtes dans l’un de ces pays, vous pouvez désormais profiter de la protection offerte par Proton VPN sans frais. La société propose déjà ses serveurs gratuits dans 16 pays, et l'extension annoncée, qui inclut des pays comme le Brésil et la Jordanie, porte le total à 21.Il convient également de noter que cette nouvelle intervient quelques jours seulement après que Google a fermé son service VPN One. Initialement lancé en 2020 dans le cadre de l'adhésion à One, Google a annoncé plus tôt cette année que le service VPN serait interrompu après le 20 juin 2024. Cette nouvelle initiative pourrait être une nouvelle stratégie de Proton pour attirer plus d'utilisateurs, d'autant plus que One VPN a été abandonné - bien que les utilisateurs de Pixel aient toujours accès au service VPN de Google.Au cas où vous vous poseriez la question, Proton VPN propose un niveau gratuit, mais il ne donne accès qu'à un nombre limité de serveurs avec des vitesses moins qu'optimales. L'entreprise propose également un plan payant à 10 $ par mois, qui comprend non seulement des connexions VPN à grande vitesse, mais aussi le service de messagerie de Proton axé sur la confidentialité, 500 Go de stockage sur le cloud et d'autres fonctionnalités supplémentaires.Bien que la décision de Proton VPN de permettre des connexions sans compte sur Android soit accueillie favorablement par de nombreux utilisateurs, elle soulève également des questions et des inquiétudes. Voici quelques points à considérer :En fin de compte, la mise à jour de Proton VPN suscite des débats et des réflexions sur la balance entre commodité et sécurité. Il est essentiel que les utilisateurs restent informés et conscients des implications de cette nouvelle politique.Source : Proton VPN

Préférez-vous utiliser un service VPN avec ou sans compte ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque approche selon vous ?pensez-vous que la suppression de l’exigence de compte compromet la confidentialité des utilisateurs ? Ou est-ce une mesure bienvenue pour simplifier l’accès au service ?comment cette mise à jour pourrait-elle affecter la sécurité des utilisateurs ? Est-ce que cela ouvre la porte à des abus ou à des activités illégales ?Proton VPN propose toujours une version payante. Pensez-vous que cette décision de permettre des connexions sans compte pourrait avoir un impact sur leur modèle économique ? Comment cela pourrait-il influencer leur capacité à maintenir un service de qualité ?comment Proton VPN devrait-il communiquer sur la gestion des données des utilisateurs sans compte ? Quelles informations devraient-ils fournir pour gagner la confiance des utilisateurs ?