Alors que les organisations se préparent pour le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, elles devraient donner la priorité à des activités qui correspondent aux fonctions des employés et qui sont conçues pour les impliquer activement. Cela permettra non seulement d'accroître la participation, mais aussi d'avoir un impact plus important sur les comportements en matière de sécurité dans l'ensemble du personnel. Cette étude rappelle aux professionnels de la cybersécurité que la promotion d'un sens de la responsabilité collective nécessite une approche centrée sur l'humain. La gestion des risques humains est intrinsèquement une entreprise humaine.

L'étude vise à mieux comprendre l'opinion des travailleurs sur la formation à la cybersécurité, leurs motivations en matière de sécurité et leur point de vue sur le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, qui a lieu chaque année en octobre. Elle montre que la formation à la cybersécurité est généralement un processus normalisé et solitaire qui bénéficierait grandement d'une approche plus personnalisée et centrée sur l'humain.Seule une minorité de travailleurs (15 %) participe au Mois de la sensibilisation à la cybersécurité (MSC) et la majorité des activités sont promues et menées individuellement en ligne, 26 % seulement discutant des événements à venir lors de réunions, et une lettre d'information étant l'activité de sensibilisation à la cybersécurité la plus populaire (62 %).Ces activités sont obligatoires dans seulement 37 % des organisations qui participent au MSC. En outre, 67 % des personnes interrogées estiment que les activités de MSC devraient être adaptées aux différents départements d'une organisation, tandis que 46 % pensent qu'elles devraient être personnalisées.Jason Nurse, directeur de la science et de la recherche chez CybSafe, déclare :Lorsqu'on leur demande ce qui motive ou motiverait leur participation aux activités de MSC, le désir de protéger les informations personnelles est la principale réponse (77,8 %). Cette réponse est suivie de près par le désir de protéger les informations de l'organisation, et près de six répondants sur dix soulignent le sens de la responsabilité collective que les organisations cherchent à promouvoir.